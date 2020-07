Medic de la Spitalul Colentina: Cum de vi se pare un sacrifiu imposibil să purtați măști în spații închise, când colegii mei stau în combinezoane la 40 grade cu transpirația șiroi pe ei?

​Personalul medical face multe sacrificii în această perioadă, afirmă Mihaela Andreescu, medic la Spitalul Colentina din București, care se întreabă "Cum de colegii mei stau în combinezoane la 40 grade cu transpirația șiroi pe ei... iar vouă care trebuie doar 'să purtați măști în spațiile publice și să păstrați distanțarea socială' vi se par astea sacrificii imposibile în plină pandemie?"





Spitalul Colentina din București, unde lucrează medicul Mihaela Andreescu, a fost desemnat încă din primăvară spital de suport COVID.



Mihaela Andreescu, medic primar hematolog la Spitalul Colentina, mărturisește, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că "sunt obosită... ca mulți alți colegi medici și asistenți... sunt obosită pentru că în toată această perioadă a trebuit să: citesc mult ca să înțeleg cu ce ne confruntăm atât ca infecție Covid-19 cât și ca impact al acestei infecții asupra afecțiunilor pe care le tratez ca specialist; să mă adaptez din mers multor reguli și norme și să înțeleg circuitele, să mă învăț cu noile echipamente de protecție; să fac psihoterapie unor copii (ai mei) care au trebuit să se adapteze atât școlii online, facultății online și mai rău... gradiniței online... cât și lipsei părinților de acasă (am ajuns de multe ori după ora 19:00-20:00 acasă, am lipsit sâmbete și duminici; am lipsit de Paște și Rusalii...); să renunț să am grijă de problemele personale de sănătate; și în cele din urmă am renunțat și la concediul de odihnă... pentru că numărul de cazuri în creștere de COVID-19 face ca Spitalul Colentina să nu poată fi încă deschis pacienților cronici și ca atare această perioadă 'de sacrificiu' se prelungește nedefinit de mult..."Medicul mai spune că primește zilnic sute de telefoane, analize, mesaje de la pacienți. "Mi se strânge sufletul că nu mai am puterea să le deschid pe toate...""Am obosit...și nu înteleg încă... Dacă eu am putut în perioada asta să fac atâtea sacrificii... cum de altfel fac și colegii mei care stau în combinezoane la 40 grade cu transpirația șiroi pe ei... cum de vouă care trebuie doar 'să purtați măști în spațiile publice și să păstrați distanțarea socială' vi se par astea sacrificii imposibile în plină pandemie???", este mesajul medicului Mihaela Andreescu.