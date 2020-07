New York extinde lista statelor pentru care aplică carantina

Fata de pandemia progresata in Statele Unite, guvernatorul statului New York a extins marti lista statelor ai caror vizitatori sunt supusi carantinei, care vor trebui sa furnizeze datele de contact la sosirea pe aeroporturile din New York, potrivit AFP.Lista statelor americane ai căror vizitatori sunt acum obligați să se izoleze timp de 14 zile vizează acum 22 de state sau alte patru state suplimentare, a spus guvernatorul într-un tweet.Lista include California, Texas și Florida, cele mai populate trei state din țara în care a explodat contaminarea.Minnesota, New Mexico, Ohio și Wisconsin au fost adăugate marți.Deși până acum nu a existat niciun control formal de carantină, ofițerii se vor asigura, începând de marți, că toți călătorii care debarcă pe aeroporturile din New York să completeze un formular pentru serviciile de securitate și sănătate, cu datele lor de contact, a spus guvernatorul.Dacă epidemia a scăzut dramatic în New York, unde a început o relaxare prudentă la începutul lunii iunie, aceasta progresează în multe state ale țării, cu aproape 60.000 de cazuri noi în 24 de ore anunțate luni și 3,36 milioane cazuri totale.