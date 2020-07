Coronavirus: Extindere a restricțiilor în Australia pe fondul temerilor privind un al doilea val al pandemiei

Două state și-au extins restricțiile la granițe și cel mai populat stat din Australia a impus limite asupra numărului de persoane care se pot aduna în pub-uri mari pe fondul temerilor privind un posibil al doilea val pandemic.Schimbările vin după ce numeroase noi cazuri au fost descoperite în statul Victoria, epicentrul pandemiei de COVID-19 în Australia, în pofida faptului că statul a reimpus carantina săptămâna trecută în Melbourne, capitala statului, izolând aproape 5 milioane de persoane Numărul de cazuri active în stat a crescut la aproape 2.000 după ce alte 270 de infecții au fost depistate în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile, bilanțul total al cazurilor de COVID-19 depășind 10.000 în întreaga Australie.„Nu am văzut o schimbare în bine încă. Sper că vom reuși săptămâna aceasta, dar nu există garanții”, a declarat Brett Sutton, medicul-șef al statului Victoria.Australia a evitat numărul mare de decese înregistrat în alte țări datorită implementării rapide a unor măsuri stricte dar o creștere a transmiterii comunitare în Victorie și apariția unor noi cazuri în New South Wales a provocat îngrijorare în rândul celorlalte state.South Australia a anulat planurile de a-și redeschide granița cu New South Wales la finele lunii trecut în timp ce Queensland a introdus o carantină obligatorie de două săptămâni pentru persoanele care au vizitat două suburbii din Sydney.Autoritățiile din Northern Territory au declarat că vor decide miercuri dacă să permită persoanelor din New South Wales să intre în stat. New South Wales care a înregistrat zeci de cazuri legate de focarul din Victoria a anunțat că pub-urile vor fi limitate la nu mai mult de 300 de persoane, ca răspuns la un focar dintr-un hotel din sud-vestul Sydney.Autoritățile cred că 600 de persoane au vizitat hotelul Crossroads în 3 iulie, când se consideră că a izbucnit focarul.