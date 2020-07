​INTERVIU Adrian Wiener, coordonatorul spitalului COVID care a evitat un dezastru similar celui de la Suceava: În spatele fiecărui caz stau alte 3-4 potențiale cazuri noi. Sunt și pacienți care au avut sute de contacte

La mijlocul lunii aprilie, coodonarea spitalului COVID din Arad - o secție externă a Spitalului Județean - era preluată de medicul Adrian Wiener, care este și senator USR și membru al Comisiei de Sănătate din Senat. De altfel, povestea senatorului care a ales să lucreze într-un spital COVID a fost intens relatată în presă, la acel moment. Adrian Wiener a explicat însă că pe tot parcursul mandatului de senator și-a păstrat jumătate de normă la spitalul în care lucrează de mulți ani, așa că nu a fost vorba propriu-zis despre o reîntoarcere în spital.



Ușor-ușor, situația la Arad a reintrat sub control, iar numărul de cazuri a început să scadă, după ce, inițial, epidemia a prins spitalul din oraș fără echipamente de protecție, iar spitalul rămăsese la începutul lunii aprilie fără locuri, după ce preluase pacienți infectați din toată zona de vest a țării. Tot la începutul lunii aprilie, șeful DSP Arad a demisionat, acuzând o "campanie mediatică și politică" împotriva sa.



3 luni mai târziu, începutul lunii iulie găsește Aradul ca primul județ românesc "liber de COVID", potrivit unui anunț de atunci al lui Adrian Wiener.



Lucrurile par acum "ca un deja vu" pentru Adrian Wiener: "Deja încep să vină tot mai mulți pacienți zilnic, mi-au spus și de la DSP că sunt tot mai multe anchete epidemiologice pe care ei le fac, sunt și pacienți care au avut sute de contacte, de exemplu. Sigur că toate resursele DSP-ului, de testare și de anchete epidemiologice, sunt orientate momentan în zona asta."



Cum a evitat Aradul un dezastru în această primăvară

Medicul arădean spune că nu a avut un secret, dar "au existat mai mulți piloni, să zicem: pe de o parte, securizarea activității din spital, și aici mă refer și la zonele care au tratat pacienți COVID, pentru a opri infectarea cadrelor medicale, pentru a scădea mortalitatea, pentru a avea un act medical corect, de calitate, foarte atent și adecvat. Și într-adevăr, nu am mai avut niciun cadru medical internat și lucrurile au mers mult mai bine."

"Nu am avut un secret, ci lucrurile au fost făcute cu dedicare, atenție și susținut, din partea foarte multor oameni care au fost implicați. Pe de altă parte, a fost și într-o perioadă în care toată lumea era mult mai responsabilă - era stare de urgență, a fost și atmosfera administrativă care a ajutat. Acum, evident că aceste lucruri trebuie echilibrate cu consecințele economice, cu capacitatea oamenilor de a tolera totuși aceste restricții, pentru că nu poți să le perpetuezi la nesfârșit. Dar avem deja experiența faptului că au funcționat toate aceste lucruri. Ele sunt funcționale, asta trebuie făcut. Dar lucurile scapă de sub control când sunt deja sute și îți vin zeci și zeci de cazuri într-un județ. Nu mai poți să faci față nici anchetelor epidemiologice, suprasaturezi capacitatea spitalului, există riscul să îți îmbolnăvești secții verzi - pacienți care vin cu alte afecțiuni să fie infectați din greșeală și cu SARS-CoV2."

Hidroxiclorochina, scoasă din protocolul de tratament la Arad



Medicii din Arad au schimbat și protocolul de tratament în urma ultimelor studii, retrăgând din protocol Plaquenil (hidroxiclorochină - n.red.) și Kaletra (medicament folosit în tratarea HIV/SIDA), care au fost retrase recent de Organizația Mondială a Sănătății, "din cauză că s-a constatat că nu aduc beneficii", spune Adrian Wiener.

Hidroxiclorichina a fost promovată insistent de președintele american Donald Trump ca fiind medicamentul-minune împotriva infecției cu SARS-CoV2.



"Ministerul Sănătății nu a scos încă cele două medicamente din protocol, acolo lucrurile se mișcă mai greu, dar noi le-am scos la nivel local. Studiile în baza cărora OMS nu mai recomandă aceste medicamente sunt importante, sunt o retrospectivă pe vreo două luni, au fost înrolați zeci de mii de pacienți", explică medicul arădean.





Acum o lună, mulți medici români, inclusiv specialiști în boli infecțioase și epidemiologi, vorbeau despre o scădere substanțială a numărului de cazuri de îmbolnăviri în această vară. Unii dintre ei sperau chiar că virusul nu se va mai reîntoarce, în toamnă.



Adrian Wiener vede optimismul unora dintre colegii săi ca fiind "nejustificat, pentru că cei care suntem așa, mai sensibili la fenomenul social, am văzut în ce măsură foarte mulți români au neglijat poate chiar total măsurile de prevenție - evitarea aglomerațiilor, purtarea măștii, cele basic. Am văzut cu toții pozele din zone aglomerate, din trenuri, din piețe, cu sute de oameni chiar, adunați în aceleași spații. Este aproape inevitabil, în aceste condiții, să nu existe transmitere comunitară."



"Chiar ieri stăteam și așteptam pe cineva în fața unui magazin alimentar, și din 10 persoane care au intrat în timp ce așteptam eu, 4 au intrat pur și simplu fără mască. Și nici vânzătoarea de acolo nu avea mască. Nu cred că este un exemplu singular, cred că este o situație de fapt, în România. Cred că optimismul nu a avut suport foarte solid", povestește medicul.





"În cazul acesta, poate că faptul că măsurile de relaxare au fost luate într-un context în care era greu de contracarat nerespectarea implementării lor. Au fost anulate o mare parte dintre amenzile din starea de urgență, a existat un demers concertat de decredibilizare a autorității statului în ultima vreme, în ceea ce privește gestionarea crizei, în ceea ce privește validitatea măsurilor de prevenție propuse, au fost contabilizate politic tot felul de trânte din acestea gratuite, care au avut ca rezultat decredibilizarea Ministerului Sănătății, a autorităților care erau în măsură să transmită aceste semnal", amintește medicul arădean.













"Nu îmi dau seama de ce România este un teren atât de fertil pentru aceste aberații, teorii ale conspirației"

Adrian Wiener nu își explică nici de ce România este "un teren atât de fertil pentru teorii ale conspirației, aceste aberații, până la urmă. Toate aceste lucruri sunt reluate și reluate la nesfârșit. Pentru că este evident că boala există, este o boală cu o mortalitate foarte mare, incomparabil mai mare decât a gripei. Evident ea nu a trecut, probabil asistăm la valul 2, începutul valului 2. Nu înțeleg de ce toate aceste lucruri, care sunt evidente, sunt niște note de subsol la niște fantasmagorii. Probabil că există explicații sociologice pe care nu le stăpânesc, dar mai ales la sate, din zona influentă politică - și aici nu pot să nu remarc faptul că liderul PSD, Ciolacu, a fost primul care a făcut un titlu de glorie din a nu purta mască, deși ar fi trebuit să fie un exemplu, în condițiile în care ocupă o demnitate publică. În plus, au fost tot timpul utilizate în scop electoral aceste interpretări. Lucru care, evident, a contribuit la decredibilizarea Ministerului Sănătății și a măsurilor pe care le-a luat. Sigur că lumea, până la urmă, a considerat că nu e nevoie de măști. Sau a confundat iresponsabilitatea cu eroismul, cu faptul că nu îi este teamă sau..."













Autoritățile au la dispoziție instrumentele stării de alertă, însă acestea "nu sunt respectate, nu sunt impuse suficient de puternic", consideră Adrian Wiener.





Câte potențiale cazuri noi stau în spatele fiecărui caz confirmat





În plus, "trebuie să înțelegem că în spatele fiecărui caz pozitiv pe care autoritățile îl comunică zilnic stau două, trei, uneori poate patru alte potențiale cazuri noi. Sigur, în funcție de ancheta epidemiologică variază de la caz la caz, dar în medie, cam despre asta vorbim".









Capacitatea de testare este limitată

El subliniază, de asemenea, că "În general, în ultimii 10-12 ani, autoritatea statului a fost subminată constant și nu știu ce autoritate din țara asta se mai bucură de credibilitate. Dar mai ales acum, în prag de alegeri, s-a utilizat inacceptabil de mult moneda politică în această criză în care, de fapt, oamenii ar fi trebuit să vadă unitate și raționalitate la nivelul celor care contează în exprimarea din opinia publică. Păcat că am ajuns în zona asta.""Pe de altă parte, nu știu în ce măsură felul în care Guvernul a transmis informațiile și a insistat pe respectarea acestor măsuri a fost unul eficient. Greu de spus", mai spune el."Dar, în principiu, nerespectarea acestor măsuri a condus la această reizbucnire a îmbolnăvirilor", este concluzia lui Adrian Wiener.În plus, "nu a existat nici o practică unitară în ceea ce privește prevenirea îmbolnăvirilor în mediul spitalicesc. Iată că sunt din ce în ce mai multe spitale care reintră în labirintul acesta al infectării cadrelor medicale, al pacienților. De altfel, era clar că spitalele în sine reprezintă o vulnerabilitate, în sensul că sunt concentrați mulți oameni vulnerabili în spații mici, iar cadrele medicale sunt recunoscute ca fiind potențiali vectori, în măsura în care nu există atenșie foarte mare asupra măsurilor de protecție individuală și colectivă. Au existat cu certitudine defciențe și în reglementarea activității din spitale."Adrian Wiener mărturisește că "am chiar și colegi, în sistemul de sănătate, care tind să supra-interpreteze lucrurile și să le dea o dimensiune în cheia asta, a hoției colective, a nenorocirii unor oameni care nu au alt scop decât să se înavuțească. Însă niciuna dintre măsuri nu a fost absolut deloc menită să nu lupte împotriva coronavirusului, ci doar să servească interesele financiare ale cuiva, interese dincolo de România."Adrian Wiener subliniază, de asemenea, faptul că mulți nu au înțeles că, în momentul în care este vorba despre o boală contagioasă, "nu vorbim despre riscul individual asumat, ci ne asumăm un risc și în numele celorlalți, pe care la rândul nostru îi infectăm, niște riscuri inutile. Iresponsabilitatea noastră nu implică doar propria noastră persoană, ci antrenează în ea toată familia, tot apropiații, toți cei cu care intrăm în contact. Suntem responsabili și față de ei, nu doar față de noi, prin gesturile noastre. Poate nu s-a înțeles suficient de mult că responsabilitatea față de propriul comportament înseamnă de fapt respect față de ceilalți."Țara noastră este acum în situația în care are "focare foarte dinamice, care nu sunt controlate", afirmă coordonatorul spitalului COVID din Arad. "Par că sunt scăpate de sub control în momentul ăsta lucrurile, cel puțin în zonele cu creșteri rapide ale numărului de cazuri. Și, după cum știm cu toții, sigur aceste lucruri se extind în pată de ulei, adică este imposibil să rămână cantonate strict într-o zonă geografică sau într-o anumită structură socială. Nu există bariere."Resursele din DSP-uri și capacitatea de testare "sunt limitate, iar la un moment dat ajungem în situația în care nici nu mai putem urmări din punct de vedere epidemiologic aceste focare", avertizează Adrian Wiener.