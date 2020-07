Protest la spitalul din Găești, transformat în spital COVID: Angajații spun că sunt prea puțini pentru a asigura și urgențele și secțiile COVID și nu au circuite epidemiologice / Ministerul Sănătății susține contrariul

​Angajații spitalului din Găești au protestat, luni dimineață, în curtea unității sanitare, după ce aceasta a fost transformată în spital COVID, iar cadrelor medicale li s-a transmis că din acest moment trebuie să trateze pacienți infectați cu coronavirus și să asigure și urgențele medicale. Angajații spitalului spun că sunt foarte puțini și nu pot asigura și urgențele, și secțiile COVID. În plus, ei spun că nu au nici circuite epidemiologice care să separe acești pacienți, potrivit publicației locale Cronica-gaestiului.ro. De cealaltă parte, Ministerul Sănătății spune că decizia a fost luată după ce județul Dâmbovița s-a confruntat, în ultimele două săptămâni, cu o creștere a numărului de cazuri de pacienți infectați cu coronavirus.





Medici: Spitalul nu are circuite epidemiologice pentru a putea separa pacienții COVID și non-COVID

Medicii spun că spitalul are o structură monobloc, nu are circuite epidemiologice care să poată separa pacienții infectați de cei non-COVID. Ei susțin că, în urmă cu aproape două săptămâni, DSP Dâmbovița ajunsese la concluzia că acest spital nu are cum să trateze pacienți COVID.







Protest la spitalul din Găești (sursa video: Mariana Ionescu/Cronica-gaestiului.ro):













De asemenea, timp de cel puţin o săptămână de acum încolo, în Găeşti nu vor fi aduşi bolnavi infectaţi cu SARS-CoV-2. Începând de mâine, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică vor veni la spital, pentru a instrui personalul medical.











Ministerul Sănătății: Dâmboviţa se confruntă în ultimele două săptămâni cu o creştere a numărului de cazuri









relaxării măsurilor restrictive instituite în perioada stării de urgenţă în diferite sectoare de activitate; existenţei unui număr mare de focare de colectivitate; creşterii numărului de testări profilactice la nivelul centrelor rezidentiale pentru persoane adulte şi copii, conform metodologiei de supraveghere a sindromul respirator acut cu noul coronavirus SARS- Cov-2; deciziei societăţilor comerciale de a testa profilactic un număr cât mai mare de angajaţi în detrimentul izolării la domiciliu a contacţilor direcţi ai cazurilor confirmate; deciziei personale a pacienţilor internaţi de a se externa la cerere, sau a persoanelor pozitive care refuză internarea şi care rămân în familie/comunitate, decizie care a generat până acum un număr de 6 focare de familie active, totalizând 26 cazuri pozitive; nerespectării recomandărilor de autoizolare la domiciliu a persoanelor contacte directe ale unor cazuri confirmate, ca urmare a ultimelor modificări legislative; nerespectării de către populaţia generală a regulilor de distanţare fizică, a celor de igienă personală, precum şi nepurtării măştii de protecţie, ori a utilizării acesteia în mod necorespunzator; accentuării gradului de mobilitate al populaţiei având în vedere sezonul estival.

În acest context, "capacitatea unităţilor sanitare cu paturi desemnate de Ministerul Sănătăţii ca spitale suport Covid-19, a fost depăşită, astfel că a fost necesară intervenţia Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa pentru organizarea transferului pacienţilor în unităţi similare din judeţele învecinate, care se confruntă la rândul lor, cu o creştere a numărului solicitărilor şi al internărilor pentru tratament de specialitate", arată Ministerul Sănătății.



"Propunerea ca Spitalul Orăşenesc Găesti (cu excepţia Compartimentului de Primiri Urgenţe, radiologie, farmacie, dispensar TBC şi ambulatoriul de specialitate) să devină spital suport COVID, a fost fundamentată prin necesitatea asigurării condiţiilor de tratare sub supraveghere medicală, a pacienţilor confirmaţi SARS-CoV-2, forme asimptomatice şi usoare, precum şi prin faptul că structura funcţională a acestuia, nu permite acordarea simultană a asistenţei medicale în regim de spitalizare continuă a pacienţilor COVID şi a pacienţilor non COVID, prin desemnarea parţială a unor secţii/compartimente destinate exclusiv bolnavilor confirmaţi pozitiv SARS-CoV-2", precizează reprezentanții Ministerului Sănătății.



Ministerul Sănătății susține, de asemenea, că "personalul Spitalului Orăşenesc Găești a fost dezinformat că activitatea compartimentului de primiri urgenţe va fi suspendată, fiind dirijată într-un corp similar celui de triaj epidemiologic, amplasat la intrarea în unitate, fapt cu care Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa nu poate fi de acord".



"Specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa au analizat structura functională a Spitalului Orăşenesc Găesti şi au stabilit că se pot asigura circuite funcţionale separate pentru CPU, laborator de radiologie şi imagistică şi ambulatoriul de specialitate, aflate la parterul clădirii, cu intrări separate atât pentru CPU cât şi pentru radiologie şi ambulatoriu şi în acest sens va emite aviz favorabil pentru noua structură. Menţionăm că pacienţii COVID vor fi investigaţi radiologic la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte", mai spune instituția condusă de Nelu Tătaru.



Potrivit Ministerului Sănătății, echipa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa "a identificat circuitele epidemiologice funcţionale necesare în vederea desfăşurării activităţii medicale suport COVID, astfel încât riscul de contaminare să fie eliminat:

desemnarea zonei verzi destinate accesului şi odihnei personalului medical dedicat; zona galbenă destinată echipării/dezechipării personalului medical la intrare/ieşire/în /din zona roşie; zona roşie destinată exclusiv pacienţilor pozitivi".

Ca şi la celelalte unităţi sanitare suport COVID din judeţul Dâmboviţa, tratamentul pacienţilor COVID pozitivi, forme uşoare sau asimptomatice, va fi stabilit în baza unui protocol încheiat între Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte şi Spitalul Orăşenesc Găeşti, protocol ce va fi avizat de Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, mai precizează Ministerul Sănătății. În baza acestui protocol, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, prin medicii specialişti boli infecţioase şi pneumologie, "va evalua fiecare pacient stabilind schema de tratament, urmând ca la nivelul Spitalului Orăşenesc Găeşti, personalul medical să supravegheze evoluţia bolii, conform unor criterii stabilite clar de Ordinul M.S. nr.555/2020."



Acelaşi ordin stabileste că asistenţa medicală a pacienţilor COVID forme asimptomatice şi usoare, poate fi asigurată cu medici de alte specialităţi decât boli infecţioase, medici rezidenţi sau medici voluntari de orice specialitate, supervizaţi de medici infectionisţi, cu obligaţia asigurării supravegherii asistenţei medicale timp de 24 h, mai precizează Ministerul Sănătății.



Medicii din spitalul din Găești spun că unitatea sanitară a fost transformată în spital COVID printr-un Ordin al Ministerului Sănătății, la propunerea DSP, fără ca ei să fie consultați.După ce medicii au ieșit luni să protesteze în fața spitalului, primarul Găeştiului, Grigore Gheorghe, a venit să discute cu personalul unității medicale: el spune că se va face o intrare separată pentru bolnavii de coronavirus și că se fac demersuri pentru obţinerea – în timp record – a autorizaţiei la noua radiologie, iar Compartimentul de Primiri Urgenţe ar urma să rămână unde este şi în prezent. 5 medici, mai ales cei cu contracte de colaborare, vor asigura urgenţele, iar 6 medici vor rămâne pe secţiile COVID, spune primarul.