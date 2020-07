Fumătorii sunt protejați de coronavirus? Medic din prima linie: Fake news. A doua zi după ce a apărut, farmaciile erau golite de plasturi cu nicotină

"Ca o concluzie, nu putem spune că nicotina protejează și că fumătorii sunt protejați de coronavirus", dă asigurări medicul Florin Roșu."Fumătorii nu sunt imuni la coronavirus, nici vorbă. Nu există un studiu care să releve acest lucru", subliniază Beatrice Mahler, managerul celui mai mare spital de boli pulmonare din România."Din contră, fumătorul are mecanismele de apărare pulmonară blocate de fumul de țigară. A fost o discuție că nicotina ar putea ajuta pacientul care are coronavirus, dar a fost o ipoteză lansată. O ipoteză extrem de periculoasă din punctul meu de vedere, pentru că nu are în spate niște studii foarte bine făcute. Trebuie să înțelegem că țigara are, pe lângă nicotină, foarte mulți alți compuși, pentru că nu degeaba i se spune, cu ghilimelele de rigoare, 'iarba dracului'. Este planta care prin ardere își triplează substanțele toxice, substanțele cancerigene care produc rău organismului. Este un rău tăcut, un rău care își spune cuvântul doar într-un anumit moment. De exemplu, pentru cancerul pulmonar nu există un alt tip de screening decât examinarea la computer tomograf, cu niște aparate extrem de performante. În situațiile în care ajungi să pui diagnosticul, de multe ori este prea târziu, nu mai ai ce face", explică medicul Beatrice Mahler.De cealaltă parte, medicul Florin Roșu spune că "Este dificil de făcut o anamneză vizavi de numărul de țigări pe care pacientul le-a fumat înainte de a dezvolta această patologie. Sigur, dacă ne place să credem că nicotina ne-ar ajuta... sunt lucruri care se susțin în mediul online.""Studiile științifice sunt studii foarte serioase și să știți că au existat și profesori universitari de înaltă anvergură care, dacă nu au susținut un studiu științific și au făcut o anumită afirmație, în special în domeniul medical, și nu numai, care nu avea în spate dovezi foarte serioase, atunci reputația lor a avut foarte mult de suferit", adaugă medicul.

