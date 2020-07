Care este efectul psihologic al pandemiei de coronavirus? Cum ar putea arăta normalitatea post-COVID? Întâlnire online #deladistanță cu psihologul Daniel David, vineri, de la ora 14.00

​Lumea în schimbare

Care este efectul psihologic al pandemiei de coronavirus? Cum afectează comportamenul oamenilor, atitudinea lor, cum s-a schimbat stilul de viață și ce ar trebui să facem pentru ca efectele emoționale să fie cât mai reduse? Cum ar putea arăta normalitatea post-COVID-19? Sunt câteva dintre întrebările la care vom căuta răspunsuri la întâlnirile online #deladistanță, vineri, de la ora 14.00. Îl avem invitat pe psihologul Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Cititorii HotNews.ro îi pot pune întrebări invitatului folosind sistemul de comentarii de la finalul articolului. Comentariile vor fi moderate, iar cele conținând injurii sau atacuri la persoană nu vor fi aprobate.

Interviul va fi transmis pe conturile de Facebook și YouTube ale HotNews.ro.

Oricât am vrea să întoarcem capul în partea cealaltă, nu putem ignora că pandemia de COVID-19 ne-a schimbat viețile. În România, ne aflăm în plin val - joi a fost stabilit recordul de îmbolnăviri -, dar o parte a oamenilor par să nege existența virusului. Ce îi determină să creadă mai degrabă știrile false și teoriile conspirației?

Ce ar trebui să facem pentru ca efectele emoționale ale acestei crize să fie cât mai reduse? Ce va urma după ce pandemia va trece - peste un an, peste doi sau când se va întâmpla asta? Vom avea un nou stil de viață, vom trăi într-un nou tip de societate? Care sunt schimbările pe care le vom vedea în primul rând, cum va arăta normalitatea post-pandemie?

Invitatul întâlnirilor online #deladistanță, Daniel David, este rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. El conduce catedra de Psihologie clinică și psihoterapie de la aceeași universitate. Din 2008, este profesor la Ichan School of Medicine at Mount Sinai din New York, una dintre cele mai prestigioase școli medicale din lume. Daniel David este autorul monografiei "Psihologia poporului român".

Acest articol face parte din proiectul Lumea în schimbare, o inițiativă HotNews.ro, susținută de Fundația Konrad Adenauer. Opiniile prezentate în materialele proiectului nu reprezintă în mod necesar poziția partenerului nostru.