Sunt sau nu copiii și tinerii afectați de coronavirus? Medici din prima linie: Ideea că populația tânără nu este afectată - un mit. La Iași am tratat 66 de copii de COVID, avem un pacient de 18 ani la terapie intensivă

​Coronavirusul nu ocolește copiii și tinerii, în ciuda miturilor care circulă pe această temă, afirmă Beatrice Mahler și Florin Roșu, medici din prima linie în lupta cu virusul, într-o dezbatere HotNews LIVE. "Ideea acesta că populația tânără nu este afectată este un mit", spune Florin Roșu, medic ATI, șeful secției de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași, care are chiar în acest moment internat în secția sa un tânăr de 18 ani. În spitalul în care lucrează Florin Roșu au fost internați, de la începutul epiedemiei, 66 de copii, inclusiv bebeluși. "Copiii dezvoltă COVID-19, este adevărat că fac forme ușoare, deocamdată, nu știm exact ce ne rezervă viitorul. Pentru că virusurile pot dezvolta, la un moment dat, alte tulpini", subliniază medicul Florin Roșu.





Și copiii se infectează cu SARS-CoV2, chiar dacă numărul lor este mai mic decât al adulților





"Din perspectiva mea, ca părinte, eu spun că trebuie să îmi educ copilul în continuare să respecte regulile, pentru că așa îi protejează pe cei din jur", subliniază Beatrice Mahler.







66 de copii și un tânăr de 18 ani la terapie intensivă, la Iași



Medicul ieșean povestește că "am avut cazuri și la tineri. Noi le spunem aparent sănătoși, nouă medicilor așa ne place să spunem, că sunt aparent sănătoși. Ascundeau într-adevăr anumite patologii cardio-vasculare, dar există probabil și un substrat genetic pe care, deocamdată, noi nu îl stăpânim. Așa cum știți, este o patologie nouă, o boală nouă, cu care nu ne-am mai confruntat. Fără doar și poate, ea poate să creeze probleme și tinerilor".







"Numărul de copii infectați cu coronavirus, din datele statistice disponibile în acest moment, este mai mic decât al adulților, dar și ei se infectează - de la copii de câteva luni până la școlari. Cred că suntem încă într-o zonă în care nu putem trage concluzii foarte ferme și e bine că, oarecum, copiii nu sunt în număr atât de mare afectați și nu ajung să aibă forme severe ale bolii", afirmă Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București.La Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași, unde lucrează medicul Florin Roșu, sunt îngrijite toate categoriile de pacienți infectați cu coronavirus - nou-născuți, sugari, gravide, lehuze, tineri, persoane adulte, spune medicul."În spitalul nostru am îngrijit până acum 66 de copii dintr-un total de 1.150 de pacienți. 4 cazuri de copii sub un an, între un an și 4 ani au fost 13 cazuri, iar între 5 și 17 ani au fost 49 de cazuri. Într-adevăr, au fost forme ușoare, nu au necesitat îngrijire în terapie intensivă, iar asta a fost o binecuvântare din partea marelui arhitect al universului. Dar SARS-CoV 2 nu ocolește copiii. Copiii dezvoltă COVID-19, fac forme ușoare, deocamdată, nu știm exact ce ne rezervă viitorul. Pentru că virusurile pot dezvolta, la un moment dat, alte tulpini", explică medicul Florin Roșu.În secția de terapie intensivă, pe care o conduce, Florin Roșu are internat chiar în acest moment un tânăr de 18 ani infectat cu virusul: "Este cel mai tânăr pacient pe care l-am avut, până în momentul de față, în terapie intensivă. Până la acest caz, cel mai tânăr caz pe care l-am avut în terapie intensivă a fost o tânără de 27 de ani. Din nefericire, pacienții despre care vorbim au prezentat comorbidități, atât tânăra de 27 de ani, care din păcate s-a pierdut, cât și tânărul de 18 ani - diabet zaharat. Un diabet zaharat neechilibrat, netratat, nerespectat, dacă vreți. Eu tot timpul am spus că diabetul zaharat, ca marea majoritate a bolilor, dacă îl respecți, te respectă și el pe tine, nu îți creează foarte multe probleme.""Ideea aceasta că populația tânără nu este afectată este într-adevăr un mit. Noi, în Iași, am tratat pacieți de 31 de ani, de 35 de ani, de 40, 42, 46 de ani, de 50, chiar de 60 de ani. Aici, vârsta este relativă, suntem bătrâni în momentul în care uităm că suntem tineri. Nu putem să spunem că un pacient de 50-60 de ani este în vârstă, în niciun caz. Este un pacient care încă poate fi redat familiei și este un stâlp al societății, din toate punctele de vedere", mai spune Florin Roșu.