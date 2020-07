Mărturia jurnalistului CNN Richard Quest infectat cu coronavirus: Virusul a trecut, dar simptomele au rămas

Mărturia jurnalistului CNN, diagnosticat cu COVID-19 la jumătatea lunii aprilie:"Am fost infectat la mijlocul lunii aprilie. Simptomele au apărut rapid. Am observat subit că mă simt foarte obosit și am o tuse nouă.Am făcut testul și în dimineața următoare am primit un telefon de la centrul medical, am fost depistat pozitiv cu coronavirusul, relatează Quest.Virusul e ca o tornadă. Când aterizează face ravagii în corp, provocând haos, confuzie, tuse, provocând daune fiecărui organ pe care îl afectează.Unii nu îi supraviețuiesc primei vizite. Pentru cei care o fac, când a dispărut, aceștia rămân să evalueze pagubele lăsate în urmă și realizează că sunt mult mai mari decât au crezut prima oară.Simptomele mele au fost ceva mai ușoare: n-am avut niciodată dificultăți respiratorii sau o pierdere a mirosului. Am fost însă epuizat de oboseală și aveam mereu „tusea”, care acum s-a întors.Tusea Covid nu este ca o tuse obișnuită pe care doctorii o numesc politicos „tuse productivă”. E foarte distinctivă: seacă, răgușită, șuierătoare. În cazul meu era urmată de expirații adânci și dureroase care mă făceau să mă întreb dacă o să leșin.Am fost testat negativ pentru virus dar pozitiv cu anticorpi iar doctorul îmi spune că nu se va întoarce. Dar sunt zile în care simt că a făcut-o.Iar în alte zile descopăr noi zone în care a făcut pagube: am devenit acum incredibil de neîndemânatic. Nu am excelat niciodată la acest capitol, niciodată nu mi-a spus nimeni că aș fi foarte grațios, dar neîndemânarea mea e în afara oricărui grafic acum.Dacă mă întind după un pahar sau încerc să iau ceva din dulap fie răstorn lucrul respectiv fie îl scap pe jos. Mă împedic de mobilă și cad.Este ca și cum acea parte a creierului care subconștient controlează mâinile și ajustează mișcările când vezi un obstacol pur și simplu nu mai funcționează.Iar alte dăți resimt o confuzie ușoară, o microîntârziere cu un gând, o ezitare cu un cuvânt. Nimeni nu ar observa în afară de mine.Că sistemul digestiv e și el ciudat ar fi puțin spus.Nu contează dacă le spun simptome, trăsături sau daune - corpul meu nu se simte tocmai în regulă.Doctorii încearcă să mă liniștească spunându-mi că va trece dar nu îmi pot zice când.Săptămâna trecută a fost rea. Tusea a fost cu mine zile întregi, am fost obosit și am avut nevoie să dorm de amiază. M-am împiedicat de trepiedul camerei de filmare și am căzut peste un scaun!Sunt îngrijorat dar nu panicat. Săptămâna aceasta mă simt mai bine.Pentru cei care nu au avut Covid sau văzut problemele pe care le lasă în urmă, vă îndemn: faceți tot ce puteți să evitați această tornadă.Ea va face ravagii în corp, ucide pe unii pe parcurs, răni pe toți din calea sa, și când te gândești „mulțumesc lui Dumnezeu că a trecut”, uită-te în jur: daunele sunt peste tot și vor fi cu tine mult timp după ce criza a trecut.Covid este o tornadă cu o coadă foarte lungă". Richard Quest este un jurnalist britanic, prezentator internațional și business editor pentru CNN.