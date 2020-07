Tătaru: Nu mai avem acum pârghii ca să controlăm epidemia

Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat că de duminică și până azi s-au externat la cerere 550 de persoane infectate cu noul coronavirus. Printre aceștia au fost si persoane asimptomatice.Tataru spune că în acest moment autoritățile nu mai au pârghiile necesare ca să intervină, iar răspândirea intracomunitară a crescut.Conform noului proiect la care guvernul lucreaza, externarea la cerere nu va mai fi posibilă.”Recomandăm corpului medical pentru a-i face pacientului care se externează la cerere o trecere în revistă a bolilor pe care le are, ale simptomelor, să-i explice că e mai bine pentru el ca să rămână internat. Dacă nu se reușește, atunci să le explice foarte clar ce au de făcut acasă”, a declarat ministrul la Digi 24.Tătaru spune că un pacient care se externează la cerere nu mai are nicio obligație legală, poate merge oriunde, nu mai are obligația autoizolării. De asemenea, nu mai pot fi obligați să stea în izolare cetățenii români care se reîntorc în țară din zone de risc.