„Super Sâmbăta”: Pub-urile din Anglia se redeschid mâine

Super Sâmbăta

În 4 iulie Are Kolltveit își va întâmpina din nou clienții fideli pentru prima oară de la 20 martie, când guvernul a închis toate pub-urile din Marea Britanie din cauza pandemiei de COVID-19. A fost o măsură fără precedent.Pub-urile britanice au funcționat fără întrerupere din perioada mediavală, neînchizându-și porțile nici în timpul celor două războaie mondiale.Chandos Arms, care s-a deschis în 1912, a servit piloții care se antrenau la Aerodromul Hendon în timpul Primului Război Mondial.„Suntem entuziasmați, evident, dar suntem și oarecum îngrijorați”, a declarat Kolltveit.„Cu distanțarea socială încă în vigoare va fi evident o experiență foarte diferită să te întorci la pub, dar am încercat să ne dăm silința cum am putut mai bine să asigurăm măsuri pentru a crea un mediu sigur pentru clienți și angajați deopotrivă”, a afirmat acesta.Multe din elementele definitorii ale unui pub vor lipsi la marea redeschidere de mâine. Locurile fiind limitate, nu vor fi mulțimi mari într-o seară de weekend, nu va fi permis statul la bar și nici muzica live. Va fi ținută și o evidență a clienților, o provocare pentru filozofia patronilor de a-i întâmpina pe toți fără „abonament” sau înregistrare.Cu toate acestea Kolltveit afirmă că atmosfera primitoare va fi prezentă sâmbătă, când pub-urile din Anglia se vor redeschide. Cele din Irlanda de Nord au făcut-o de astăzi, în timp ce pub-urile din Scoția și Țara Galilor vor urma mai târziu în cursul lunii iulie.Poreclită „Super Sâmbăta” de către presă, există îngrijorări că oamenii cărora le e dor de o halbă de bere vor invada pub-urile, în special dacă vremea va fi bună.Federația Poliției a descris relaxarea carantinei „o numărătoare inversă până la petrecere” care va pune presiune pe forțele de ordine datorită consumului de alcool și comportamentului iresponsabil. Șefa Poliției londoneze, Cressida Dick a anunțat că a apelat la „resurse suplimentare”.„Mesajul meu este: dacă ieșiți sâmbătă, fiți calmi, fiți rezonabili”, a declarat aceasta pentru BBC radio.Însă nu toate pub-urile se vor redeschide sâmbătă. Young & Co's, de exemplu, a decis să aștepte până pe 20 iulie.JD Wetherspoon în schimb, unul din cele mai mari lanțuri, își va deschide toate localurile din Anglia începând de mâine. Dar având o capacitate limitată datorită măsurilor de distanțare socială, clienții sunt încurajați să vină și de duminică până marți.„Lunea este noua sâmbătă”, potrivit JD Wetherspoon.La Chandos Arms, Kolltveit nu este prea îngrijorat de mulțimi.„Sper că vom avea o seară bună”, a declarat acesta, adăugând că „sunt deschis 12 ore pentru ca oamenii să nu se îmbulzească toți odată - nu trebuie să vină de la deschiderea de la 12”.Acesta susține însă că va avea nevoie de clienți toată vara, nu doar pentru o zi. Distanțarea socială a tăiat capacitatea pub-ului de la 250 la 80 de locuri înăuntru și 40-50 la terasă.