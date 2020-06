VIDEO Cum și-au luat cehii adio de la epidemia de coronavirus

Așezați la o masă lungă de 500 de metri, acoperită cu o față de masă albă, cetățenii capitalei Republicii Cehe, Praga, s-au strâns marți pe Podul Carol pentru a-și lua rămas bun epidemiei cu noul coronavirus, relatează Reuters.

În ajunsul zilei în care autoritățile urmau să relaxeze și mai mult restricțiile impuse în martie pentru a opri răspândirea coronavirusului, oamenii au umplut podul, o emblemă a capitalei, care este situat pe râul Vltava.

”Podul este o metaforă bună, oameni diferiți se pot aduna”, a spus Ondrej Kobza, care a organizat evenimentul. Evenimentul ”este un fel de celebrare, pentru a arăta că nu ne e teamă, că ieșim și că nu vom fi blocați în cae”, a spus, notând că cina a fost posibilă pentru că acum nu prea sunt turiști.

Oaspeții au fost invitați să împartă între ei mâncărurile și băuturile aduse de ei.

Cehia a fost printre primele state care au implementat restricții la mijlocul lui martie. Până 30 iunie, țara cu 10,7 milioane de locuitori a întregistrat 11.895 de cazuri și 395 de decese.

