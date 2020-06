Coronavirus: „Avem o problemă gravă” în sudul SUA, declară Anthony Fauci

Ulterior, Mike Pence a apărat organizarea mitingurilor de campanie de către preşedintele Donald Trump, în numele „libertăţii de expresie”.





„Avem o problemă gravă în anumite zone”, a declarat dr. Fauci, membru al celulei de criză Covid-19 creată la Casa Albă de preşedintele Donald Trump, în cursul unei conferinţe de presă, relatează Agerpres.El i-a invitat pe tineri în special la responsabilitate individuală, subliniind că ei trăiesc într-o societate „interconectată”: „Dacă sunteţi infectaţi, veţi infecta pe altcineva, care va infecta la rândul lor pe altcineva”.„Şi în cele din urmă, veţi contamina pe cineva vulnerabil, iar acesta poate fi o bunică, un bunic, un unchi aflat în chimioterapie sau în radioterapie sau un copil atins de leucemie”, a spus Fauci în aceeaşi conferinţă de presă a celulei de criză asupra coronavirusului la Casa Albă.Cu puţin timp înainte, vicepreşedintele Mike Pence a încercat să-i liniştească pe americani cu privire la situaţia actuală, asigurându-i în aceeaşi conferinţă de presă că ea nu are nicio legătură cu declanşarea pandemiei în nord-estul ţării în martie şi aprilie.„Aproape jumătate din noile cazuri sunt americani sub 35 de ani, ceea ce este o informaţie încurajatoare”, a declarat Mike Pence.„Suntem într-o poziţie mult mai bună. Adevărul este că noi am încetinit transmisiile, am aplatizat curba” contaminărilor, a spus vicepreşedintele.El i-a invitat pe tinerii americani să urmeze consemnele de distanţare fizică şi de igienă, dar nu a menționat portul măştii.