Orban: A existat posibilitatea ca asimptomaticii să se trateze la domiciliu / Între 26 februarie - 1 iunie, în țară au intrat peste 1,7 milioane de români

Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat luni seară că pacienții asimptomatici de Covid-19 trebuie tratați în spital cel puțin zece zile, deoarece simptomele pot apărea şi în a cincea zi de la infectare şi de aceea pacienţii trebuie să se afle sub supraveghere medicală.





„La propunerea Grupului Tehnic din cadrul Ministerului Sănătăţii care se ocupă de evaluări, marţi voi semna un ordin de ministru prin care pacientul asimptomatic sau simptomatic uşor va beneficia de o internare de 10 zile. În a şaptea zi se efectuează un test care, dacă este negativ, la zece zile se merge acasă. Dacă este pozitiv, totuşi, dar cel uşor asimptomatic nu mai are simptome de cel puţin trei zile, la zece zile va pleca acasă cu izolare la domiciliu până la 14 zile sub supravegherea medicului de familie. Acest ordin va fi semnat marţi, pentru a descongestiona spitalele, dar nu putem da un asimptomatic acasă în prima zi când s-a prezentat, fiindcă nu ştim cum va avea evoluţia acel asimptomatic. Să lăsăm specialiştii să decidă dacă un caz este asimptomatic sau nu", a afirmat ministrul Sănătăţii luni seară, la Realitatea Plus.

Premierul susține că nu a fost vina guvernului român sau a vameșilor care au muncit foarte mult ci au fost mai multe probleme care au condus la acele cozi la intrarea în țară pe a punctul de la Nădlac:

N-am datele la zi, până la dată de 1 iunie, din 26 februarie, când a apărut primul caz, în România au intrat numai cetățeni români, peste 1,7 milioane de români

Cozile au apărut în câteva situații. Ungaria a luat decizia de a permite tranzitul fără restricții pe o perioadă de 24 de ore recent, ei permiteau tranzitul doar în anumite intervale orare”. Nici nu erau direcționați, că noi am mărit numărul punctelor de frontieră. Veneau numai pe Nădlac și pe Borș

Aglomerația în vămi a început atunci când s-a decis carantinarea la domiciliu:

Când îți vin 1000 de mașini în jumate de oră, n-ai ce face. Am renunțat la formularul pentru DSP, a rămas doar formularul pentru Poliția de Frontieră. Mulți nu înțelegeau să-l completeze și erau asistați de polițiști.



Premierul Ludovic Orban susține că bolnavii de coronavirus fără simptome au avut ca ultimă posibilitate să se trateze acasă și spune că au existat astfel de persoane.Orban a declarat la Digi 24 că s-a recomandat întotdeauna internarea pentru a beneficia de asistență medicală specializată și pentru a evita infectarea membrilor familiilor, dar a existat si posibilitatea tratării la domiciliu.„Inclusiv în partea a două a stării de urgență a existat posibilitatea că cetățenii să se trateze acasă. În Italia, mulți care s-au tratat acasă și-au infectat familiile, de asta a existat această reticență. Vă dau numai un exemplu, a fost cazul unui angajat de la ambulanță care a preferat să stea acasă și a și murit, până la urmă. Acum e reglementată mai clar. Secțiile exterioare ale spitalelor, o soluție mult mai bună decât tratarea acasă”, a spus premierul.Declarațiile premierului nu sunt similare însă cu cele ale ministrului Sănătății