Tătaru: Suntem într-un context în care nu avem un virus stabil. Sunt mai multe tulpini în circulaţie

"Orice virus în evoluţia lui suferă mutaţii, la fel cum suferă şi modificări de patologie. Suntem într-un context în care nu avem un virus stabil. Sunt mai multe tulpini în circulaţie. Avem mai multe fenotipuri, am avut mai multe clustere în diferite ţări, noi ne adaptăm la evoluţie, la simptomatologie şi tratăm ca atare", a arătat Tătaru, într-o declaraţie acordată presei, după o vizită în Gorj.Întrebat dacă virulenţa noului coronavirus este aceeaşi ca la început, reprezentantul MS a răspuns: "În acest moment nu, dar avem peste 180 de cazuri în terapie intensivă, avem pacienţi pe suport ventilator, din fericire în Gorj nu avem pe suport ventilator niciun caz".Pe de altă parte, el a spus că premierul Ludovic Orban nu i-a reproşat nimic. "Suntem o echipă guvernamentală care şi-a făcut treaba. (...) Nu, primul-ministru ştie ce am făcut, ştie cum am lucrat în această perioadă la fel cum cred că a văzut toată lumea", a mai spus ministrul.Întrebat dacă îşi reproşează ceva, Tătaru a replicat: "Poate că ziua a fost prea scurtă şi nu am fost peste tot în ţară".Acesta şi-a manifestat speranţa ca de la 1 iulie să urmeze şi alte măsuri de relaxare. "Următoarea perioadă de măsuri de relaxare se va face sper cu 1 iulie, iar noi luni vom avea şi decizia", a precizat reprezentantul MS.Sursa: Agerpres