Virusologul italian: "COVID-19 nu va dispărea, toamna noastră va fi ca în abatoarele germane"

Virusologii au păreri din ce în ce mai împărțite despre intensitatea unui posibil al doilea val de coronavirus în toamnă. Andrea Crisanti, directorul Departamentului de Microbiologie și Virusologie de la Universitatea din Padova, nu lasă loc pentru optimism: "Va trebui să atacăm fiecare focar încă din faza inițială, infecțiile importate din țările în care epidemia este scăpată de sub control sunt foarte periculoase. Am avut una și la Padova, o îngrijitoare care a infectat întreaga familie. Și dacă persoanele contaminate nu sunt identificate imediat, Italia riscă să piardă toată munca depusă în perioada de lockdown. În acest moment, probabilitatea de infectare în Italia, în special în unele regiuni, este destul de mică. Personal, evit adunările, dar merg la restaurant, am încetat să port masca FFP2 și am trecut la cea chirurgicală. Și într-o zi sper să reușesc să scap complet de ea", potrivit Il Messaggero , citat de Rador.