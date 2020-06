Primul politician cu COVID-19 din România susține că a fost victima fake news

Senatorul PNL Vergil Chițac, primul parlamentar român infectat cu noul coronavirus, care a băgat în izolare întreaga conducere a liberalilor, în frunte cu premierul Ludovic Orban, susține că a fost victima unui fake news. "Eu cred că a fost o campanie de presă întreținută în mod voit împotriva mea pentru a mă discredita politic”, a spus Chițac la Digi24.

Prima reacție a lui Chițac a fost atunci să nege că are coronavirus și a scris pe Facebook că are o simplă răceală. El a explicat, vineri seară, la Digi 24, de ce a reacționat astfel: "În urmă cu 5 ani am avut un episod asemănător, aproape identic, am crezut că este o răceală. Abia apoi mi s-a făcut testul pentru coronavirus și m-am internat”.





"În perioada aceea s-a stârnit la adresa mea... deși în perioada aia au fost mai multe persoane publice bolnave de COVID. Întrebarea pe care mi-o pun, este de ce s-a pus reflectorul pe mine?”, se întreabă retoric senatorul.

El consideră că a fost o victima "unui fake news”.

"Tot fake news-ul suna cam așa: «Senatorul Chițac s-a deplasat la Bruxelles, la o ședință a Adunării parlamentare NATO, ocazie cu care s-a îmbolnăvit de la un parlamentar francez». De ce e pronunțat mereu numele NATO și de ce este Bruxelles?”, a adăugat Chițac.