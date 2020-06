Coronavirus în România. 20 de angajaţi ai fabricii Kandia din Bucureşti au Covid-19 / Fabrica a fost închisă temporar - UPDATE

20 de angajați ai fabricii de ciocolată Kandia din București au fost depistați cu coronavirus, iar fabrica a fost închisă. Asta, după ce săptămâna trecută o angajată a fost testată pozitiv cu Covid-19.

”Am luat extrem de rapid toate măsurile necesare, astfel încât angajaţii depistaţi pozitiv să fie izolaţi la domiciliu, conform protocolului medical actual. În plus, am luat legătura cu autorităţile şi am anunţat această situaţie, astfel încât toţi contacţii direcţi ai angajaţilor depistaţi pozitiv să fie anunţaţi şi să ne asigurăm că sunt respectate toate regulile de autoizolare. Dorim să menţionăm că niciunul dintre angajaţii depistaţi pozitiv nu a intrat în contact cu produsele companiei. Din respect faţă de procedurile în vigoare şi acţionând preventiv pentru a limita orice posibilă răspândire a virusului, am decis să închidem momentan fabrica şi să testăm toţi angajaţii companiei", potrivit poziţiei oficiale a companiei, potrivit Agerpres.





Reprezentanţii Kandia dau asigurări că toate produsele companiei sunt sigure şi precizează că fabrica dispune de linii automate de producţie şi este certificată anual la standard high level de companii autorizate în domeniul siguranţei alimentare.





Este vorba de 20 de angajați ai fabricii de ciocolată Kandia, iar aceștia vor intra în carantină, potrivit Mediafax.

„Din cei 51 angajați testați pentru depistarea infecției cu SARS-COV-2, 20 au avut rezultate pozitive. DSPMB a inițiat imediat, conform procedurilor, ancheta epidemiologică, aceasta fiind în acest moment în desfășurare. Persoanele depistate pozitive cu infecția SARS-COV-2 urmează sa fie internate în spitalele desemnate Covid”, a transmis DSP București.

DSP București a anunțat că a fost informată vineri de Kandia Dulce cu privire la rezultatele testărilor efectuate la angajații societății.





Compania a anunțat că întreaga fabrică a fost închisă temporar și a subliniat că ”niciunul dintre angajaţii depistaţi pozitiv nu a intrat în contact cu produsele companiei”.