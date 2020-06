Vlad Mixich: Dacă nu respectăm sfânta treime preventivă, ritmul de creștere va fi rapid, ceea ce poate însemna revenirea restricțiilor

"Dacă nu respectăm sfânta treime preventivă, ritmul de creștere va fi prea rapid, ceea ce poate însemna revenirea restricțiilor. Și dacă acesta va fi cazul, să nu aveți nicio îndoială că restricțiile vor reveni, pentru că la depășirea pragului de cazuri suportabil de secțiile de ATI din România, se va dezlănțui și la noi un val de decese similar celor din Italia sau alte țări care au trecut prin asta", a afirmat luni Vlad Mixich, la evenimentul BCR Expert Hub - Reîntoarcerea la locurile de muncă.El spune că "Am impresia că tot mai mult uităm câteva lucruri foarte importante: Am respectat cu toții restricțiile din ultimele luni nu ca să dispară epidemia de coronavirus, ci ca să evităm supra-încărcarea spitalelor care ar fi dus la drame similare celor din Italia. Prin restricții obținem controlul epidemiei, nu dispariția coronavirusului!"Ridicarea restricțiilor are drept consecință creșterea numărului de cazuri, explică Vlad Mixich, adăugând că ritmul de creștere "depinde de cât de mult respectăm sfânta treime preventivă: evitarea aglomerațiilor, spălarea frecventă a mâinilor și purtarea corectă de măști în spațiile publice închise."Vlad Mixich subliniază, de asemenea, că "De-acum sănătatea economică trebuie protejată în egală măsură cu sănătatea publică, dar nu în ciuda ei. Autoritățile nu mai au scuze că nu au avut timp să se pregătească. Cum nu mai au scuze să impună măsuri de restricție similare în toate regiunile României. Județul Suceava a avut 3470 de cazuri de coronavirus, în timp ce județul Vâlcea a avut 39 de cazuri. Măsurile trebuie calibrate în funcție de gravitatea epidemiei în fiecare regiune. E strategia aplicată de Franța sau de Germania."Vlad Mixich amintește că, similar României, "și multe alte țări ridică restricțiile diferențiat pentru tipurile de activități comerciale: mai repede pentru cafenele de exemplu, mai târziu pentru cluburi sau festivaluri"."Deși neplăcut, așa e sănătos. Și, cu riscul de a fi înjurat: noi suntem încă alintați pentru că generațiile anterioare care au trecut prin pățanii pandemice similare au fost nevoite să suporte renunțări și sacrificii mult mai mari decât ce a trebuit să suportăm noi până acum", încheie Vlad Mixich.Vlad Mixich este expert în politici de sănătate, membru în conducerea Alianței Europene pentru Sănătate Publică și președintele Observatorului Român de Sănătate, ONG care își propune să contribuie la îmbunătățirea sistemului de sănătate din România prin desfăşurarea de studii de cercetare privind performanța politicilor si a serviciilor de sănătate. Observatorul Român de Sănătate s-a implicat pro bono într-o campanie de informare desfășurată alături de Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență, de la debutul epidemiei de coronavirus în România.