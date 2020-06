Spania generează îndoieli, după ce a "înghețat" numărul morților de coronavirus

Din 7 iunie, contorul morților este oprit la 27.136.Iar epidemiologul șef al ministerului Sănătății Fernando Simon, care prezintă zilnic situația, a recunoscut că buletinele ministerului generează "confuzie" și "stupoare" după ce metodele de contabilizare a cazurilor și deceselor au fost modificate în 25 mai.Până atunci, în condițiile în care epidemia era în net recul, ministerul anunța între 50 și 100 de noi decese zilnic. Dar, de la această schimbare de metodologie, cifra a scăzut la mai puțin de cinci sau chiar niciun mort timp de mai multe zile.O situație care l-a determinat pe premierul socialist Pedro Sanchez să anunțe în fața deputaților că Spania a ajuns la "zero morți". Prin acest lucru, a dat muniție opoziției de dreapta și de extremă dreapta care a acuzat șeful executivului că ascunde numărul real al morților."Pericolul major este de a comunica și transmite ideea că epidemia s-a terminat, în condițiile în care virusul este prezent în țara noastră, deși la un nivel diminuat", a avertizat Salvador Macip, profesor la Universitatea deschisă din Catalonia.Fernando Simon a afirmat că noul sistem permite detectarea mai rapidă a focarelor de contagiune în cazul reintensificării epidemiei.Regiunile, competente în materie de Sănătate, furnizează datele pe care guvernul le compilează, dar trebuie să prezinte de acum cazurile individuale și cu o dată precisă, nu să le grupeze ca până acum.Dr Simon a recunoscut că numărul total de morți a fost "înghețat" din cauza "divergențelor" legate de cifre, generate în special de întârzierile în raportarea unor regiuni.Bilanțul global rămâne deci neschimbat atât timp cât "regiunile revăd datele deceselor (...) pentru a fi capabile să le asigure o dată" și să furnizeze astfel o serie fiabilă, a explicat el.Unele regiuni au asigurat că furnizează aceste date, dar că acestea nu sunt contabilizate în bilanțuri.Este cazul Andaluziei - guvernată de dreapta - unde responsabilul pentru Sănătate, Jesus Aguirre, a acuzat guvernul de "lipsă totală de respect față de decedați" prin furnizarea de "cifre inferioare" celor furnizate de regiunea sa.Noul sistem "acordă prea mare importanță semnalării datelor de ieri", astfel încât dacă sunt trimise prea târziu ele nu mai sunt contabilizate în total, arată Kiko Llaneras, analist de date la cotidianul El Pais.A devenit "o mare sursă de dezinformare" și "în termeni de comunicare a perturbat întreaga dezbatere", notează el.Situația s-a complicat și mai mult când Institutul național de statistică și un organism public de cercetare au anunțat la finalul lui mai că țara a înregistrat de la jumătatea lui martie o mortalitate suplimentară de 43.000 de decese în raport cu media ultimilor zece ani.Imediat, opoziția a acuzat guvernul că minimizează bilanțul, care oficial indică peste 27.000 de victime.Executivul a precizat că aceste cifre includ persoane care nu au murit de Covid-19 sau cazuri suspecte de coronavirus care nu au putut fi confirmate prin teste PCR, rare la începutul epidemiei în Spania."Este normal ca numărul de morți (de coronavirus) să nu corespundă cu supramortalitatea", a apreciat Ildefonso Hernandez, purtător de cuvânt al Societății spaniole de sănătate publică, care a explicat că acest lucru se întâmplă și în timpul epidemiilor de gripă sau al episoadelor de caniculă."Ascunde guvernul morții sub preș? Răspunsul este nu, consider eu. Comunică guvernul clar? Acum nu", a concluzionat Llaneras. "Una dintre problemele de fond este că gestionarea informației și a comunicării datelor privind epidemia nu a fost destul de clară".