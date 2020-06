Firea: Ministerul Sănătății a blocat testarea COVID pe Arena Națională / Bucureștenii vor fi anunțați unde vor continua testările

Testarea bucureștenilor selectați prin proiectul Primăriei Capitalei ”Sunt imun la covid”, începută miercuri pe Arena Națională, a fost oprită pe stadion, primarul Gabriela Firea susținând că programul a fost blocat de Ministerul Sănătății, astfel că va depune plângere penală. Ea susține că testările continuă și că bucureștenii înscriși vor fi anunțați la ce unitate medicală vor fi programați.

Joi, Primăria a anunțat că testarea pe Arena Națională a fost oprită, fiind "blocată" de Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică.

Gabriela Firea susține, într-un comunicat de presă transmis joi, că "aceste date sunt vitale pentru a stabili măsurile următoare, pentru că toate țările și-au repornit economia, dar noi se pare că încă suntem într-un soi de așteptare care nu ne avantajează".

"Pentru testarea care vizează identificarea de anticorpi Covid, noi am propus alte spații – inițial cabinetele socio-medicale de la sectoare, dar nu au fost acceptate. Am propus apoi cabinetele școlare, dar directorii unităților de învățământ au primit amenințări de la Ministerul Educației, că vor fi demiși dacă acceptă acest lucru, deși totul era gândit astfel încât să fie circuite separate față de alte activități din școli, pentru a nu pune în pericol celelalte persoane prezente. Așadar, încă de la început am avut piedici”, susține Firea





Ea mai spune că a identificat posibilitatea de a amenaja pentru testare Arena Națională, "un spațiu foarte generos" și a informat Ministerul Sănătății și DSP.

"Acum două săptămâni, s-a prezentat o echipă DSP în vederea avizării, echipă ce avea inclusiv medici epidemiologi și care s-a declarat foarte mulțumită, afirmând că urmează să elibereze avizul temporar. Acest aviz nu a mai venit, deși ASSMB a sunat la DSP București în fiecare dimineață, timp de două săptămâni. Brusc, ieri, această instituție condusă de fina Ministrului Educatiei din partea PNL, Monica Anisie, și-a amintit de noi și a venit o altă echipă a DSP pentru a ne anunța că trebuie să încetăm activitatea, ne-au zis că de la Ministerul Sănătății li s-a spus că ar exista un Ordin de Ministru. În loc de acuzații absolut nefondate și calomnioase, ar fi fost constructiv ca Ministrul Sănătății să-și facă treaba și să emită norme pentru testările Covid. În prezent, fiecare oraș face cum consideră, preia din practia internațională și aplică local în funcție de ce spații deține, în lipsa unor reglementări naționale unitare”, mai susține Gabriela Firea.





Ea spune că va sesiza Parchetul, mai exact va depune plângere penală împotriva conducerii DSP și a Ministerului Sănătății, pentru abuz în serviciu și zădărnicirea combaterii bolilor.

Primarul Capitalei mai spune că testările continuă și că bucureștenii înscriși vor fi anunțați la ce unitate medicală vor fi programați.

"Nu face parte din studiu. Am înţeles că Institutul Balş a cerut INSP un schelet de studiu sau un eşantion de pacienţi pentru a desfăşura acest studiu la nivelul Bucureştiului. INSP a recomandat un eşantion de 3.800 de persoane, am înţeles că se ajunge la 10.500. Nu este un studiu de referinţă sau ştiinţific pe care noi să îl luăm în considerare", a declarat Tătaru la Digi 24.