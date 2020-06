Declinul economiei SUA în acest an va fi probabil unul record. Avertismentele șefului Rezervei Federale

"Extinderea scăderii activităţii economice şi ritmul redresării rămân extraordinar de nesigure şi vor depinde în mare măsură de succesul nostru în ţinerea sub control a virusului. O redresare completă este puţin probabil să aibă loc până când oamenii sunt încrezători că este sigur să se reangajeze într-o gamă largă de activităţi", a afirmat şeful Fed în cadrul unei conferinţe de presă.Declinul economiei SUA în acest an va fi probabil unul record, dar există indiciile "unei modeste redresări" sau stabilizări în sectorul vânzărilor cu amănuntul şi în industria auto, a apreciat Powell."Actuala criză din domeniul sănătăţii publice afectează semnificativ activitatea economică, nivelul angajării şi inflaţia pe termen scurt, şi reprezintă riscuri considerabile la adresa perspectivei economice pe termen mediu. Pe fondul acestor evoluţii, Comitetul a decis să menţină dobânda de politică monetară până la un interval cuprins între 0% şi 0,25%", se arată în comunicatul Fed.Instituţia se aşteaptă ca acest nivel al dobânzii să fie menţinut cel puţin până în anul 2022.Fed a indicat că va sprijini în continuare economia folosind "întreaga varietate de instrumente" pentru a asigura stabilitatea preţurilor şi a reduce rata şomajului. Oficialii Rezervei Federale a SUA se aşteaptă la o contractare a economiei americane de 6,5% în 2020 şi o creştere de 5% în 2021. Rata şomajului au urma să urce la 9,3% până la finalul acestui an, apoi să scadă la 6,5% la finele lui 2021 şi la 5,5% la finele lui 2022.În martie, Fed a lansat un program masiv de relaxare cantitativă, de 700 de miliarde de dolari, pentru ca lichidităţile să ajungă pe pieţe şi să sprijine economia. În următoarele luni, Fed va achiziţiona titluri de trezorerie în valoare de cel puţin 500 de miliarde de dolari şi obligaţiuni ipotecare (mortgage-backed securities) în valoare de minim 200 de miliarde de dolari.Fed s-a alăturat altor bănci centrale, asigurând lichiditate în dolari instituţiilor financiare afectate de turbulenţele de pe pieţe, în contextul efectelor negative ale pandemiei asupra economiei mondiale.Rezerva Federală a SUA a încurajat băncile să utilizeze miliarde de dolari în acţiuni şi active lichide acumulate de la criza financiară pentru a-şi consolida rezervele de capital (capital buffers) în vederea sprijinirii firmelor şi a gospodăriilor afectate de epidemie.Sursa: Agerpres