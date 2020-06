Casa Alba susține că Trump nu are reacții adverse după utilizarea hidroxiclorochinei

Președintele SUA, Donald Trump, nu a observat efecte secundare în timpul tratamentului de două săptămâni cu hidroxiclorochina pe care a decis să îl ia preventiv împotriva coronavirusului, a anunțat miercuri medicul de la Casa Albă, potrivit AFP."Presedintele a finalizat acest tratament in siguranta si fara efecte secundare", a declarat dr. Sean Conley intr-o declaratie asupra starii medicale a presedintelui."Continuă să se supună regulat testelor Covid-19 și până în prezent toate rezultatele au fost negative", a adăugat el.Utilizată de mult timp împotriva malariei, hidroxiclorochina, a cărei eficiență împotriva Covid-19 nu a fost niciodată demonstrată riguros, a împărțit opinia publica.De câteva luni, Donald Trump a fost entuziasmat de posibilele sale efecte. "Cred că ar putea fi un schimbător de jocuri", a spus el în martie. - Sau poate că nu, a adăugat.În scurtul său rezumat, dr. Conley a spus că Donald Trump, în vârstă de 73 de ani, are 1,90 m înălțime, cântărește 110 kg și are un ritm cardiac de 63 de bătăi pe minut.„Datele indică faptul că președintele rămâne în stare de sănătate bună”, a concluzionat el, adăugând că toate vaccinurile sale sunt la zi.