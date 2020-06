INTERVIU Il Giornale cu dr. Alberto Zangrillo "COVID-19 nu mai există din punct de vedere clinic și în curând va dispărea"

În timp ce autoritățile și experții încearcă în toate felurile să nu le permită oamenilor să lase garda jos, Alberto Zangrillo, directorul secției de Terapie Intensivă de la Spitalul "San Raffaele" și prorectorul Universității "Vita e Salute" din Milano, face o declarație care, corectă din punct de vedere științific, riscă să se transforme într-o bombă pe rețelele de socializare: "Virusul a dispărut din punct de vedere clinic". Medicul italian spune ceea ce cu toții așteptăm să auzim de săptămâni întregi.

Reporter: Domnule doctor Zangrillo, nu credeți că ați lansat un mesaj înșelător din punct de vedere mediatic?

Alberto Zangrillo: Chiar deloc. Am spus că virusul este inexistent din punct de vedere clinic, a dispărut. Dacă cineva omite cuvântul "clinic" pentru a-mi face rău, își face rău singur. Repet: acum, interacțiunea dintre virus și gazda sa nu mai poate produce ceea ce a fost până acum câteva săptămâni.

Reporter: Și îl vedeți în teren?

Alberto Zangrillo: Spun asta în calitate de profesor universitar și de om de știință. Un lucru mi se pare enervant este faptul că medicii sunt de o parte și oamenii de știință de cealaltă parte. Trebuie să ne înțelegem în legătură cu calificarea de savant, deoarece dacă mergem să vedem parametrii, eu sunt mult mai savant decât mulți oameni de știință autoproclamați, chiar dacă fac parte din comitetul tehnic.

Reporter: Declarația dumneavoastră pornește de la observarea pacienților și a testelor.

Alberto Zangrillo: Da. Există posibilitatea ca virusul să fi suferit mutații, dar până acum nu am găsit mutații semnificative. Astfel, repet, nu am spus niciodată că virusul a avut mutații. Cealaltă opțiune, după cum a afirmat Massimo Clementi, directorul secției de Virusologie de la Spitalul San Raffaele, este că au apărut diferențe de ciclu biologic. Una dintre ele este capacitatea de a se reproduce mai mult sau mai puțin. Am observat diferențe clare în încărcăturile virale între primele 15 zile ale lunii martie și astăzi. Un studiu va încerca să stabilească dacă este o problemă de adaptare sau dacă cumva virusul este afectat de căldură.

Reporter: Declarația dumneavoastră a făcut ca jumătate din comunitatea științifică să sară de pe scaun.

Alberto Zangrillo: Este foarte trist că adevărul duce la divizare între oamenii de știință. Acest lucru nu este frumos pentru cei care ne ascultă. Și, totuși, nu numai eu susțin că COVID-19 este inexistent din punct de vedere clinic. Sunt alături de mine Luciano Gattinoni (Universitatea din Göteborg), Giuseppe Remuzzi (Institutul "Mario Negri"), Matteo Bassetti (specialist în boli infecțioase la Genova), Ilaria Capua și Camillo Ricordi (Florida). Poate fi suficient?

Reporter: Virusul o fi dispărut clinic, dar este încă în circulație. Corect?

Alberto Zangrillo: Tocmai, eu nu spun să ieșim la plimbare fără măști. Dimpotrivă, trebuie să urmăm în continuare toate măsurile de siguranță. Peste puțin timp, virusul ne va abandona complet, acum să urmăm regulile de bun simț.

Reporter: Poate fi prevăzută o revenire a virusului în toamnă?

Alberto Zangrillo: Cred că este ca și cum am spune astăzi că va ninge la Sant'Ambrogio.

Reporter: Virusologul Giovanni Maga susține că este hazardat să spunem că COVID-19 va dispărea precum SARS.

Alberto Zangrillo: Cine? Dă-mi un moment, caut pe Google să văd cine este.

Reporter: Și epidemiologul Vespignani? Cere o rectificare a declarațiilor, susținând că nu a spus niciodată că sunt necesare 151.000 de paturi la Terapie Intensivă.

Alberto Zangrillo: De acord. Nu vreau controverse. Avem două meserii diferite, el să o facă pe a lui, eu pe a mea.

Reporter: Dar, prin urmare, revenind, era necesar să se consolideze secțiile de Terapie Intensivă sau nu?

Alberto Zangrillo: Terapia Intensivă este ultima verigă a lanțului de salvare. Virusul se combate cu identificarea și vindecarea în timp util. Am spus-o în toate felurile.