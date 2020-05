Coronavirus: Moscova își dublează numărul de decese din aprilie, după ce și-a corectat datele

Coronavirus in Rusia

Moscova a dublat cifra oficială a deceselor provocate de coronavirus: în statistici au apărut 925 de decese noi, ceea ce a adus numărul de decese de luna trecută la 1.561 în capitala Rusiei, care este focarul pandemiei, scrie El Mundo, citat de Rador. Noua rată a mortalității este actualizată la 1,4% sau 2,8%, în funcție de metodologie, în orice caz, o cifră mult mai mică decât cea din New York sau Londra.

​Noua cifră a capitalei ruse, care ridică numărul de decese de luna trecută la 1.561, include și pacienții cu coronavirus care au murit oficial din alte cauze.

Rusia și-a închis frontiera estică la începutul lunii martie, a impus carantina în Moscova și a plătit prețul. Astăzi s-a aflat că PIB-ul Rusiei a scăzut cu 12% în aprilie, după cele șase săptămâni de vacanțe plătite obligatoriu, decretate la sfârșitul lunii martie de către președintele rus, Vladimir Putin, pentru a conteni propagarea COVID-19 în țară. În orice caz, unele dintre restricțiile coronavirusului în Moscova - un oraș de peste 12 milioane de locuitori - se vor menţine până la dezvoltarea unui vaccin, spune primarul Serghei Sobianin.Oficiali ai consiliului municipal din Moscova au declarat pentru BBC Rusia că se așteaptă ca alte regiuni să își actualizeze numărul de decese provocate de coronavirus pe baza noii metodologii. Noua cifră a capitalei include încă 756 de pacienți cu coronavirus care au murit oficial din alte cauze, plus 169 de decese ale persoanelor care nu au fost considerate pacienți cu coronavirus, dar autopsiile lor au dovedit că, cel mai probabil, aceştia au murit de COVID-19.„Experții de la Moscova au participat activ la pregătirea noii metodologii”, se arată în comunicatul municipal. Recomandările se bazează pe principiile stabilite de Clasificarea internațională a bolilor OMS. Prin extinderea clasificării deceselor din coronavirus, unele efecte care pot pune capăt vieții pacientului pot fi prevenite mai bine. „Complicații grave ale coronavirusului au fost depistate sub formă de tromboză și embolie, un risc de a dezvolta insuficiență renală și deteriorarea severă a altor organe, ceea ce le permite medicilor să implementeze rapid noi protocoale de tratament adecvate”, se arată în raportul patologului șef, Oleg Zairatiants. În progresia sa, virusul a devenit un fel de „catalizator” pentru alte boli.Rusia a raportat vineri 232 de decese cauzate de coronavirus în 24 de ore, un nou record zilnic al deceselor care, în mod neașteptat, continuă să emită date epidemiologice stabile în ansamblu. Moscova intenționează să ridice o parte din măsurile de închidere din 1 iunie, deși foarte treptat. Președintele rus a spus săptămâna aceasta că cea mai acută fază de contagiere a rămas în urmă.Autoritățile au indicat deja că se așteptau la o creștere a mortalității, care se produce de obicei la câteva zile după ce a trecut vârful infecțiilor. Mulți pacienți, ţinuţi în viață de aparate timp de săptămâni, au avut șanse mici de a vindeca, relatează AFP.În cazul Moscovei, cifrele mortalității totale din alți ani au fost revizuite pentru a vedea cât de mare ar putea fi amprenta COVID-19. Oficialii municipali văd că așa-numitul „exces de mortalitate” din luna aprilie (cu 11.834 de decese totale) este cu 1.753 de cazuri peste media din ultimii trei ani, care este de 10.081.Autoritățile sanitare ale orașului consideră că nu este un lucru obișnuit în medicină să se compare dinamica lunară a mortalității cu anii precedenți, deoarece fluctuațiile indicatorului în ani diferiți pot ajunge până la o mie de decese. În anul 2018 sunt cu 925 de decese mai multe decât în ​​2019, fără intervenția coronavirusului. Dar chiar și așa, dacă se compară numărul morților din orașul Moscova din aprilie cu decesele din aprilie 2019 (9.900), există un „exces” remarcabil de 1.934 de cazuri.Potrivit datelor publicate vineri dimineață, epidemia pare stabilizată în țară, cu 8.572 de persoane diagnosticate pozitiv în 24 de ore, nivel care se menţine în aceeaşi parametri de zece zile. Cele mai grave date sunt la Moscova, unde incidența maximă a coronavirusului a avut loc la sfârșitul lunii aprilie, dar nivelul noilor infecții este în scădere. În urmă cu douăzeci de zile au existat 6.703 de cazuri în Capitală. Vineri s-au înregistrat doar 2.332.Modalitatea de înregistrare a deceselor a fost criticată pe larg în Rusia, creând o puternică controversă cu acuzații încrucișate între guvern și mass-media pentru furnizarea de date false. În aceste zile, mai multe mass-media ruse au răspândit povești despre oficialii din domeniul sănătății care presau spitalele pentru a reduce cifrele. Peste 60% dintre decesele bolnavilor de coronavirus din Moscova nu sunt incluse în cifra oficială a deceselor orașului, au declarat responsabili sanitari din capitala Rusiei pe 14 mai, potrivit The Moscow Times.Deși numărul deceselor oficiale va fi în sfârșit ”corectat”, Ministerul Sănătății rus a anunțat, miercuri, că nu va mai include pacienți asimptomatici în numărul său zilnic de noi infecții și decese, în ciuda faptului că aceştia sunt purtători foarte periculoși.