Spania va deschide gradual turismul în această vară, începând cu ţările europene

Spania este a doua cea mai vizitată ţară din lume, după Franţa, iar turismul este crucial pentru economie, contribuind cu aproape 12% la Produsul Intern Brut. Dar acest sector a fost puternic afectat de pandemia de coronavirus (COVID-19), iar autorităţile vor să fie prudente când vor începe să primească vizitatori, la 1 iulie, a afirmat Gonzalez Laya."În acest an 2020, extrem de atipic, nu ne vom comporta ca de obicei. Este vorba de sănătate. Trebuie să ne asigurăm că nu vom importa cazuri deoarece încercăm să ţinem sub control cazurile pe care le avem în ţară. Este o gestionare foarte prudentă din partea noastră, pentru a ne asigura că situaţia este sub control", a explicat oficialul spaniol.Alte aspecte urmează să fie decise ulterior, în privinţa criteriilor pe baza cărora persoanele vor putea călători, şi a locurilor care vor putea fi vizitate, discuţiile se axează în primul rând pe ţările europene, pentru stabilirea teritoriilor care pot fi considerate sigure, susţine Gonzalez Laya.Oficialul a adăugat: "Trebuie să definim ce este sigur. E vorba de 50 de infecţii? E vorba de patru? Este foarte important ca această definire să fie realizată la nivel european, deoarece în cele din urmă va garanta că nu se va ajunge la discriminări". Este nevoie şi de reglementări comune privind testarea vizitatorilor.Întrebat dacă cele mai afectate zone, cum ar fi Barcelona sau Madrid, ar putea fi deschise pentru vizitatorii străini după alte regiuni din Spania, ministrul spaniol al Afacerilor Externe a răspuns: "Asta este ceea ce a spus Comisia Europeană, să luăm în considerare posibilitatea de a face o deschidere graduală într-un mod asimetric".Oficialul nu a dorit să precizeze când vor fi anunţate reglementările, dar a dat asigurări că se va realiza curând, "astfel încât cetăţenii să se poată pregăti".Conform datelor oficiale, numărul vizitatorilor internaţionali în Spania a atins în 2019 nivelul record de 83,7 milioane - al şaptelea an consecutiv de creştere a numărului de turişti.Anul trecut au venit mai mulţi vizitatori din Asia şi SUA, compensând declinul din Marea Britanie şi Germania, ţările de unde veneau cei mai mulţi turişti în Spania.