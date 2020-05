Nu va fi obligatorie verificarea temperaturii pentru clienții teraselor

"Pe 1 iunie deschidem terasele, iar pe 15 iunie şi restaurantele în interior, împreună cu litoralul, iar după două săptămâni vrem să creştem şi numărul de persoane care se află la interior, iar către jumătatea lunii iulie să ne apropiem, poate, de o viaţă cât mai normală şi apropiată de trecutul nostru normal", a explicat Pîrjol.



"În plus, şi hotelierii vor beneficia de acele scheme de granturi de ajutor din partea statului, acel faimos miliard de euro din fondurile europene, probabil undeva la 300 de milioane vor fi consacrate industriei ospitalităţii, zona de transporturi şi probabil toată partea de industrie a spectacolelor şi evenimentelor", a menţionat Răzvan Pîrjol.







"În etapa când vom deschide terasele la nivel exterior, luarea temperaturii şi monitorizarea stării de sănătate va fi obligatorie pentru toţi lucrătorii din unitatea respectivă. Pentru cei care vor veni la terase să servească, pentru clienţi, pentru consumatori, nu am prevăzut această măsură, să le fie luată temperatura. Este o măsura care va fi adaptată în funcţie de fiecare operator, dacă doresc să aibă măsuri suplimentare, dar nu este o măsură obligatorie", a afirmat Robert Chioveanu, într-o videoconferinţă, potrivit Agerpres.El a precizat că măsura va fi obligatorie doar pentru angajați - bucătari sau chelneri -, care trebuie să aibă şi echipament de protecţie - mască şi mănuşi.În acest context, şeful Direcţiei Generale Turism din Ministerul Economiei, Răzvan Pîrjol, a susţinut că în jurul datei de 15 iulie am putea să ne apropiem "poate de o viaţă cât mai normală şi apropiată de trecutul nostru normal".În opinia sa, majoritataea hotelierilor sunt pregătiţi, adoptând deja proceduri pe care le vedem aplicate şi " în viaţa noastră socială de zi cu zi, pe care o trăim în urma pandemiei".Numărul cazurilor de coronavirus a crescut miercuri la 18.594, după raportarea a 165 de cazuri noi. Bilanțul zilnic al îmbolnăvirilor se menține, pentru a doua zi, sub pragul de 200. De la debutul epidemiei, s-au vindecat 12.162 de persoane.Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, marți, la B1 TV, că România se află pe o pantă descendentă în ceea ce privește evoluția infecțiilor cu coronavirus, iar la finalul acestei săptămâni autoritățile vor anunța cum au decurs primele două săptămâni de relaxare a restricțiilor și ce alte măsuri vor fi adoptate de la 1 iunie, a declarat marți seară la B1 TV ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.El a subliniat că deocamdată precauția trebuie să fie cuvântul de ordine, iar dacă toate regulile vor fi respectate în perioada următoare, e posibil ca de la începutul lunii august românii să revină la o viață cvasi-normală.Printre noile măsuri de relaxare care vor fi introduse de la începutul lunii iunie, ministrul Sănătății a menționat redeschiderea teraselor.