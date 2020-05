Vaccin românesc împotriva COVID-19? Acord între Centrul OncoGen și Institutul Cantacuzino pentru a continua cercetarea pentru un posibil vaccin

"Suma se ridica la 3,5 milioane RON și ne permite continuarea cercetărilor pentru vaccinul împotriva Covid-19 dezvoltat de Centrul OncoGen și recunoscut atât de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) cât și de Guvernul Britanic", au anunțat reprezentanții Centrului Oncogen din Timișoara.Cercetătorii OncoGen și-ar dori ca vaccinul împotriva SARS-nCoV-2 la care lucrează să fie administrat intranazal - fie sub formă de picături, fie prin pulverizare. "Noi am ales această metodă, intranazală, luând în considerare felul în care virusul SARS-nCoV-2 pătrunde în corpul uman", arată reprezentanții OncoGen."Împreună facem tot posibilul pentru a dezvolta producția de vaccinuri în România, inclusiv a vaccinului împotriva Covid-19 dezvoltat de Centrul OncoGen. Avem convingerea că Institutul Cantacuzino poate contribui substanțial la materializarea acestor obiective prin reînceperea producției de vaccinuri", mai spun reprezentanții OncoGen.Una dintre primele potențiale metode de producere a unui vaccin împotriva temutului coronavirus din China a fost pusă pe hârtie de o echipă de cercetători români, la Timișoara, declara în urmă cu 3 luni directorul centrului OncoGen, Virgil Păunescu, într-unVirgil Păunescu spunea însă atunci că țara noastră nu are în acest moment resurse să și fabrice un astfel de vaccin. El preciza că cercetătorii de la Centrul OncoGen din Timișoara au trimis însă potențiala metodă de producere a vaccinului către colegii lor din Europa și din Statele Unite, "cei care pot să ducă mai departe povestea asta, adică să producă vaccinul".La începutul lunii mai, managerul Spitalului Judeţean Timiş a anunțat că a deschis o anchetă după ce profesorul Virgil Păunescu, directorul Centrului OncoGen, scrisese pe Facebook că s-a vaccinat singur cu vaccinul aflat în cercetare la OncoGen.OncoGen este cel mai mare centru de terapii personalizate pentru cancer din estul Europei. Centrul funcționează de aproape 5 ani și jumătate la Timișoara, în cadrul Spitalului Județean din oraș, dar într-o clădire separată, a fost construit din bani europeni și dezvoltă terapii genetice și celulare de tratare a cancerului.