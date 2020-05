Ce știm până acum despre coronavirus: Poți să te infectezi de două ori? Cât timp sunt contagioși bolnavii de Covid-19?

Putem să ne îmbolnăvim de două ori de COVID-19?

Ce s-a întâmplat în Coreea de Sud, unde pacienții s-au testat pozitiv după ce și-au revenit din Covid-19?

De ce unii oameni au simptome de lungă durată?

Ar putea coronavirusul să rămână în stare latentă în corp și apoi să se reactiveze?

Cât timp sunt contagioase persoanele cu Covid-19?

Aceasta este una dintre întrebările la care mai mulți specialiști au încercat un răspuns pentru publicația The Guardian. Până la acest moment nu este clar însă acest aspect.Studii anterioare asupra coronavirusului 'normal' arată că oamenii se pot reinfecta după aproximativ un an de la infecția inițială, susține dr. Ben Killingley, consultant în medicină acută și boli infecțioase la spitalul University College London.Un alt doctor, Joshua Schiffer, expert în boli infecțioase la Fred Hutchinson Cancer Research Center din SUA, susține că orice semn de reinfecție ar necesita o examinare detaliată.„Încă am văzut un caz definitiv de reinfecție raportat în literatura științifică [până în prezent]. Pentru a dovedi cu adevărat reinfecția ar fi nevoie de secvențiere atât a primului, cât și a celui de-al doilea virus și demonstrarea că cei doi viruși sunt diferiți genetic ”, a spus el, adăugând că va fi, de asemenea, important să ne uităm la simptome și cât durează reinfecția.Acest lucru a provocat inițial îngrijorări, deoarece experții se temeau că rezultatele ar putea sugera că pacienții au fost reinfectați. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății a declarat între timp că rezultatele au fost de fapt 'fals pozitive' , rezultat al testului de recoltare a particulelor de virus din celulele pulmonare moarte - dar acesta nu este virus activ. Acest lucru se datorează faptului că doar testul PCR, care se bazează pe detectarea materialului genetic de la virus - nu dezvăluie dacă virusul este activ și infecțios sau nu.Unele persoane cu Covid-19 prezintă complicații în urma unei infecții inițiale.„Unele persoane încep să se simtă bine din nou, iar semnele și simptomele, inclusiv febra scad, dar altele continuă apoi să dezvolte detresă respiratorie și trebuie să li se administreze oxigen în spital”, a spus David Heymann, profesor de epidemiologie de boli infecțioase la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Se pare ca este un răspuns imun întârziat, care este mai grav la unele persoane și care reacționează la virusul rămas în diverse organe.Chiar și unele persoane care au avut o experiență ușoară de Covid-19 au raportat că au prezentat simptome de câteva săptămâni sau chiar luni, deși experții spun că doar timpul și testarea vor spune care sunt implicațiile pe termen lung și cât de frecvent este acest lucru.Killingley a spus că nu este clar ce se află în spatele unor astfel de simptome, dar există o serie de posibilități - inclusiv inflamația cauzată de virus - deși mecanismele și riscurile sunt, încă, neclare.Profesorul de imunologie Daniel Altmann, de la Imperial College London, a declarat că astfel de cazuri sunt important de studiat.„[Suntem] la începutul descrierii care poate fi o imagine complexă a bolii cronice care poate rezulta din infecția inițială - venind și mergând în valuri recidivante, uneori aproape ca un fel de sindrom de oboseală cronică”, a spus el.Și Dr. Joshua Schiffer, expert în boli infecțioase la Fred Hutchinson Cancer Research Center din SUA a fost de acord că astfel de cazuri sunt motive de îngrijorare.„În cazul lui Sars CoV-2, colegii mei și cu mine suntem deosebit de îngrijorați de posibilitatea unor perioade prelungite de inflamație și / sau cicatrici pulmonare”, a spus el.Experții spun că este puțin probabil.„Știu că unii au discutat despre „ reactivarea ”virusului, dar acest lucru mi se pare inutil și nefundamentat pe dovezi”, a spus Altmann. „Este un termen împrumutat de la alți viruși, în special familia de virusuri herpetice, care se poate ascunde în corp într-o stare latentă pentru a se reactiva ani mai târziu. [Nu există] nicio dovadă a acestui lucru pentru coronavirusuri.” Un studiu recent efectuat pe 60 de pacienți cu coronavirus din China a arătat 10 pacienți testați pozitiv pentru Covid-19 după externarea din spital. Cu toate acestea, din nou, experții spun că acest lucru ar putea fi redus la testarea materialului genetic de la virusul inactiv, cu alte studii, inclusiv lucrările din Coreea de Sud, care sugerează că cei care testează pozitiv cu Covid-19 după recuperarea bolii nu sunt infecțioși.„Nu este neobișnuit să găsești virus în nas sau în gât până la patru săptămâni după infecția inițială, dar testele pentru a stabili dacă acesta este virus infecțios viu - spre deosebire de doar detectarea materialului genetic - nu sunt în mod normal pozitive mult mai mult de o săptămână. ", a spus Killingley, adăugând:„ Nu am întâlnit cazuri de recidivă prin care infecția inițială dobândită în urmă cu câteva săptămâni se regăsește într-un caz infecțios."Pe de altă parte, Dr. Joshua Schiffer are anumite rezerve: „În opinia mea, prezența ARN Sars CoV-2 la multe săptămâni după infecția inițială poate reprezenta o replicare virală continuă în celule, ceea ce implică, de asemenea, persistența unor cantități mici de virus 'activ'. Cu toate acestea, cantitățile sunt minuscule" a spus el.