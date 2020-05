Zeci de persoane reținute la Berlin în timpul protestelor față de restricțiile antiepidemice

Poliţia germană a reținut sâmbătă aproximativ 60 de protestatari care au luat parte la mai multe manifestaţii desfăşurate la Berlin împotriva restricţiilor instituite pentru combaterea epidemiei de COVID-19, scrie Agerpres, citând Reuters.

Persoanele reţinute au încălcat dispoziţiile oficiale menite să prevină răspândirea noului coronavirus şi unii dintre ei au atacat forţele de ordine, afirmă un purtător de cuvânt al poliţiei. Doi poliţişti au fost uşor răniţi.

Protestele față de măsurile despre care cancelarul Angela Merkel insistă că sunt necesare pentru oprirea epidemiei au devenit tot mai vocale în Germania şi manifestanţii au ieşit sâmbătă pe străzile Berlinului în al treilea weekend la rând.

\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA #BERLIN – The police have stopped today an unregistered demonstration with several hundred people.



They dancing in front of the Russian embassy to "Looking for Freedom" by David Hasselhoff.



This was an anti-lockdown protest. #Germany #lockdown pic.twitter.com/BLvFFETg2v