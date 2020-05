Zeci de sesizări la Avocatul Poporului privind măsurarea temperaturii în spațiile publice

Zeci de sesizări au fost trimise Avocatului Poporului de către cetățeni și politicieni care reclamă măsurarea temperaturii la intrarea în spații publice închise, precum magazine și instituții. Oamenii reclamă că măsura de triaj epidemiologic împotriva răspândirii COVID-19 ar fi intruzivă sau le-ar încălca drepturile.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat, pentru Digi24.ro , că sunt "zeci de sesizări de la cetățeni, oameni politici și nu numai” privind măsurarea temperaturii la intrarea în spații închise unde există o aglomerare de oameni.

Acestea sunt în analiză, urmând ca Avocatul Poporului să decidă dacă sesizează Curtea Constituțională.





Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, spune că măsurarea temperaturii la intrarea în supermarket sau la locul de muncă este necesară, pentru că permite un "minim triaj epidemiologic”.

"Iei temperatura unui om și acasă. Acea exprimare nefericită, termoscaner, nu există. Este un termometru digital cu care luăm temperatura. Are o marjă de eroare, tocmai de asta am dus-o la 37,3, dar se poate să reluăm această temperatură după 2-5 minute să vedem dacă rămâne. Este o măsură de protecție pentru noi, inclusiv pentru cel care are temperatură mai mare de 37,3”, a mai spus Tătaru.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a răspuns pe pagina sa de Facebook celor care reclamă că li se ia temperatura în spatiile închise. ”Termometrul digital nu înregistreaza date personale, nu implantează cipuri, nu face poze și nu ia CNP-ul, numele și adresa persoanei. Acesta afișează doar temperatura si poate fi utilizat de personal nemedical instruit în utilizarea unui astfel de dispozitiv”, a explicat Arafat.