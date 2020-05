Viața complicată a poligamilor din Kuweit, pe timp de pandemie

Pentru a asigura nevoile celor două gospodării ale sale - și zece copii - el spune că este "în continuă mișcare" și că îi este dificil să aleagă la care dintre cele două soții să se instaleze.În Golf, Kuweit este țara care a adoptat cele mai stricte măsuri pentru a lupta împotriva propagării Covid-19. Țara a înregistrat oficial peste 15.000 de cazuri de infectare și 118 decese.Autoritățile au impus carantină totală până în 30 mai, suspendând toate activitățile, cu excepția celor esențiale. Deplasarea persoanelor este supusă unei autorizații prealabile, cu durate limitate.Săptămâna trecută, a fost creat un sistem electronic de permise de vizită la soții pentru poligami. Vizitele la "celelalte" soții sunt însă limitate la o oră, două zile pe săptămână.Din 2006, Abu Othman este căsătorit cu două soții, care trăiesc în locuințe din regiunea Al-Jahra, majoritar beduină, la vest de capitală.Islamul permite bărbaților să aibă până la patru soții, cu condiția ca fiecare dintre ele să fie tratată de manieră echitabilă. Practica este însă limitată în majoritatea țărilor musulmane - Tunisia a fost prima țară arabă care a interzis poligamia, în 1956.Kuweitul are cea mai mare proporție de poligami din Golf - 8,13% dintre bărbații căsătoriți - potrivit unui studiu al Doha International Family Institute pentru perioada 2010-15.Abu Othman, care spune că nu dorește ca vreuna dintre cele două soții ale sale să se simtă neglijată, și-a multiplicat deplasările între cele două locuințe, cu riscul de a fi amendat."Se întâmplă câteodată ca polițiștii să mă oprească. Alte ori, se arată încrezători", spune el, adăugând că a recurs, înainte de introducerea permisului de vizite la soții, la autorizații pentru "urgențe familiale".Dezbaterea nu a scăpat sferei politice."Echitatea față de soții privește cheltuirea banilor și bunul tratament și nu relațiile sexuale și dragostea", a argumentat în presă Ahmed al-Kurdi, membru al comitetului pentru fatwa (edicte religioase).Potrivit acestuia, un soț blocat la una dintre soții în perioada carantinei are două opțiuni: să obțină aprobarea uneia dintre soții sau să "acorde divorțul" celor care cer acest lucru.Un alt membru al acestui organism, Issa Zaki, a mers până acolo încât să ceară bărbaților să "tragă la sorți" soția cu care va rămâne în carantină și apoi, după ridicarea restricțiilor, să la "compenseze" pe celelalte petrecând un număr echivalent de nopți la ele.Abu Othman are un avantaj: cele două soții locuiesc în apropiere, în aceeași regiune.Nu este și cazul lui Abu Abdelaziz, 35 de ani, care locuiește cu părinții, a doua soție și cei doi copii la Al-Jahra, în condițiile în care prima soție și cei trei copii locuiesc în regiunea Saad Al-Abdallah, la 15 kilometri."Pentru prima oară, nu mi-am văzut o parte dintre copii", din cauza carantinei, povestește Abu Abdelaziz."Nu vreau să îmi asum riscul de a fi arestat când merg la prima soție. Atunci, am decis să rămân cu a doua mea soție", a explicat el.Persoanele care nu respectă măsurile stricte de carantină riscă până la trei luni de închisoare și amenzi care ajung la 15.000 de euro."Dar m-am asigurat că prima mea soție și copiii mei au tot ce au nevoie", asigură Abu Abdelaziz, potrivit căruia prima sa soție s-a arătat "înțelegătoare".Aceasta a confirmat spusele sale, dar adaugă că se simte totuși marginalizată. "Ar fi putut alege să rămână cu mine", a comentat ea.