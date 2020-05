INTERVIU De ce și tinerii fără alte afecțiuni se pot îmbolnăvi grav sau pot muri din cauza coronavirusului: Nu doar la COVID-19, ci și în gripă este același lucru. Cea mai frecventă patologie la tinerii infectați este obezitatea

Infecția cu noul coronavirus poate provoca forme grave de boală sau chiar decese și la tinerii care aparent nu au alte afecțiuni, chiar dacă într-un procent mic. S-a întâmplat deja și în țara noastră - pe 18 aprilie, o femeie de 30 de ani din Mehedinți, fără alte afecțiuni, a murit în urma infecției cu COVID-19. Statistica arată că doar 5% dintre cazuri apar la persoane tinere, aparent fără alte patologii, explică medicul Virgil Musta, coordonatorul Spitalului COVID-19 din Timișoara, într-un interviu acordat HotNews.ro. Dar "niciodată nu poți să știi dacă tu, ca persoană individuală, te încadrezi în cei 4-5%", avertizează Virgil Musta.



Virgil Musta spune că mulți tineri, în special cei care nu respectă măsurile de protecție și de distanțare, merg pe ideea că "nu îi afectează pe ei". Statisticile îi contrazic, însă. "Statistica arată că un procent de 5% dintre cazurile grave apar la persoane tinere, aparent fără alte patologii. Există și varianta ca tu să ai o patologie, dar tu să nu cunoști încă acest lucru", explică medicul Virgil Musta.







Medicul Virgil Musta este șef de secție la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, spitalul dedicat COVID-19 unde s-au vindecat, până acum, cei mai mulți pacienți români infectați cu coronavirus.









"Am avut pacienți cu gripă care aparent nu aveau nimic și au făcut forme grave"

"Statistica arată că am avut și pacienți cu gripă care aparent nu aveau nimic, erau sportivi, făceau mișcare și au făcut forme foarte grave de gripă. Există această posibilitate, niciodată nu poți să știi dacă tu, ca persoană individuală, te încadrezi în cei 4-5% care fac forme grave", avertizează Virgil Musta.









Lumea nu prea acceptă că obezitatea este o boală

Virgil Musta mai spune că mulți tineri, în special cei care nu respectă măsurile de protecție și de distanțare, merg pe ideea că "nu îi afectează pe ei". "Dar chiar și dacă el nu face o formă severă, el este un vector și poate îmbolnăvi pe alții, care pot face formă severă. Eu cel puțin nu aș putea să fiu cu conștiința împăcată dacă în mod voit sau mai mult sau mai puțin voit nu respect niște reguli și le fac rău altora."









Toate țările au impus reguli

Și în alte țări "se întâmplă același lucru, au fost impuse reguli mai stricte sau mai puțin stricte în funcție de caracteristica pandemiei, în funcție de structura populațională și de educația populației respective, dar toți au reguli", amintește medicul Virgil Musta.











Medicul timișorean subliniază că, chiar și în cazul tinerilor fără alte afecțiuni, "poate exista o hiper-reacție imunologică la anumite persoane, o producere de citokine care dă o formă foarte severă, chiar critică de boală, cu sindrom de detresă respiratorie și deces.""Dar asta nu se întâmplă numai la infecția cu COVID-19, și în gripă este același lucru", explică Virgil Musta. "Am avut cu gripă astfel de cazuri, în experiența mea cu COVID-19 nu am avut astfel de pacienți, persoane tinere cu forme severe, dar am avut pacienți infectați care aveau altă patologie."Cea mai frecventă patologie în cazul tinerilor infectați cu coronavirus, care duce și la complicații, este obezitatea sau hiperponderabilitatea, potrivit coordonatorului spitalului COVID din Timișoara. Mai mult, spune Virgil Musta, lumea "nu prea acceptă faptul că obezitatea este o boală. Este o boală și este una care face ca toată patologia infecțioasă să meargă rău."Concluzia medicului este că "totuși, aceste reguli au fost stabilite de niște oameni care au cunoștințe în domeniu. Nimeni nu își dorește să forțeze nota și să impună niște reguli numai de dragul de a impune aceste reguli."