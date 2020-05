Operatorii de transport internaţional pot efectua curse în alte ţări, cu anumite condiţii / Sunt solicitări de curse spre Spania, Italia, Franţa şi Germania

"Prin reglementările introduse în Hotărârea de Guvern de astăzi, adoptată şi publicată astăzi în Monitorul Oficial, dăm posibilitatea operatorilor de transport internaţional de persoane să realizeze aceste curse din România către toate statele de destinaţie, state unde doresc să ajungă cetăţenii români şi, foarte important, din ţările de destinaţie în România. Noi am menţinut măsura suspendării transportului internaţional de persoane cu câteva excepţii. Excepţiile sunt condiţionate de îndeplinirea cumulativ a trei condiţii", a spus Bode, la Digi 24.În primul rând, potrivit ministrului, operatorul care realizează acel transport trebuie să se asigure că cetăţenii care doresc să călătorească înspre Spania, Franţa sau Germania au contract de muncă valabil în ţara de destinaţie, respectiv au drept de şedere valabil. De asemenea, operatorul de transport trebuie să se asigure că cetăţenii care doresc să se întoarcă în România au avut un contract de muncă în ţara de unde solicită să fie transportaţi în România sau au avut domiciliu acolo."A doua condiţie obligatorie este aceea ca operatorul de transport să anunţe Autoritatea Rutieră Română cu cel puţin 24 de ore înainte de efectuarea cursei cu privire la lista de pasageri, de unde ia călătorii, unde îi duce, destinaţia. A treia condiţie obligatorie pentru a realiza un astfel de transport este cea legată de obligaţia operatorului de transport rutier şi a persoanelor în ceea ce priveşte măsurile necesare pentru respectarea normelor, recomandărilor autorităţilor pentru evitarea aglomeraţiilor şi pentru protecţia şi siguranţa pasagerilor. Vreau să vă spun că în această seară am primit informaţia de la Autoritatea Rutieră Română că sunt deja solicitări pentru şapte curse spre Spania, spre Italia, spre Franţa, spre Germania din România cu muncitori sezonieri şi sunt convins că şi din ţările respective vor fi aduşi cetăţeni în România. Cunosc situaţia unui operator de transport care are 20 de autocare cantonate în Spania, pregătit să vină în România să aducă muncitori sezonieri şi sunt convins că acest lucru se va întâmpla. Iată, aşadar dăm o veste bună românilor care doresc să călătorească, sigur respectând anumite restricţii, atât ei, cât şi operatori de transport internaţional de persoane", a precizat şeful de la Transporturi.