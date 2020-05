Trump amenință cu suspendarea pe termen nedefinit a contribuției americane la OMS: O marionetă a Chinei

Președintele american, Donald Trump, a amenințat luni că va îngheța ”permanent” finanțarea către Organizația Mondială a Sănătății, dacă nu se angajează să facă ”îmbunătățiri notabile” în termen de 30 de zile și că reconsideră calitatea sa de membru în această organizație, relatează AFP.

”Dacă OMS nu se angajează să facă îmbunătățiri substanțiale în termen de 30 de zile, voi îngheța permanent finanțarea OMS de către Statele Unite și va reconsidera apartenența noastră la organizație”, a scris Donald Trump pe Twitter și a postat fotografii cu o scrisoare adresată șefului OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv