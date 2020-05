Tătaru: Este o vară de încercare. Dacă totul merge bine de la 15 iunie am putea avea plajele deschise

"Noi evaluăm măsurile, dacă aceste măsuri au avut efectul scontat, sunt în discuție și pregătim măsuri după 1 iunie. Dacă merge bine, putem deschide la 1 iunie terasele, la 15 iunie restaurantele, plajele(...) Însă dacă se observă creșteri ale cazurilor, ne putem întoarce la măsurile de la început”, a declarat ministrul Sănătății la Digi24.

Tătaru susține că efectele celor trei zile de relaxare după încheierea stării de urgenţă se vor vedea începând de joi.



"Am avut două-trei zile în care lumea s-a bucurat de libertate sau a încercat să forţeze o libertate. Suntem pe o pantă descendentă a acestei curbe. (...) Sper ca bucuria pe care am avut-o să fi fost prudentă, am văzut şi unele locuri în care nu a fost atât de prudentă - şi de joi încolo să avem o creştere a numărului de cazuri, dar mică. (...) Sper ca efectele pe care o să le vedem zilele următoare să nu fie aşa de mari", a explicat minisrrul Sănătății.







Acesta susține că orice relaxare se face gradual, progresiv și se începe cu acele relaxări care pot fi controlate mai ușor. De asemenea acesta a precizat că totul depinde de comportamentul populației, care trebuie să poarte masca și să păstreze distanța.







„Dacă rămânem cu ceva, eu cred că vom avea teraseele deschise, de la 15 iunie plajele... Este o vară de încercare”, a spus Nelu Tătaru la Digi24.