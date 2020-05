Fotogalerie Cum au decurs primele slujbe religioase de după ridicarea restricțiilor. De la mulțimi atente să respecte distanțarea socială, la ”prigoana” împotriva bisericii

Fotografiile le puteți vedea mai jos:



La unele biserici a fost lume mai multă, la altele mai puțină. Toate slujbele din cele 5 biserici vizitate s-au ținut afară, preoții așezând scaune în curtea bisericilor la distanțe care să respecte cei 1,5-2 metri distanță. Am văzut și seniori care aveau măști, dar și seniori fără. Am văzut oameni stând mult mai aproape decât 1,5 metri unul de altul dar și oameni care încercau să păstreze o distanță de siguranță. Am mai văzut apoi preoți care se bucurau de reîntâlnirea cu enoriașii dar și preoți care vorbeau despre ”prigoana” la care e supusă Biserica. ”Cu totii am inteles că avem o pandemie și că trebuie să respectăm niște reguli sanitare și de bun simț. Dar de aici și până la prigoană însă e o linie extrem de subțire. Atât de subțire încât de multe ori, prin grija unor oameni care se consideră vectori de opinie crează o atmosferă de tulburare și de neorânduire....”, spunea unul dintre părinți în predica duminicală.