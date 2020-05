Ce faci cu concediul din vara asta: renunți la el, ți-l faci în România sau preferi străinătatea? Trei povești din vremea Covid-19

Radu C. este ferm hotărât să nu rateze nici anul acesta concediul pe insulele grecești. ”O vreme am crezut că gata, s-a zis cu vacanța anul acesta. Strânsesem 1000 de euro pentru 10 zile plus banii de drum și cazare și mă gândeam ce-o să fac cu ei dacă toate vor fi închise. Acum, că am văzut că încet-încet se redeschid, nici nu mă gândesc să stau acasă! Nu mi-e teamă de coronavirus, o să iau cu mine dezinfectant și pulverizez cu el toată camera de hotel plus șezlongul de pe malul mării”, spune el.

Alți români sunt însă mult mai prudenți. Mihai S. spune că anul ăsta va sta ”cuminte, acasă” și abia la anul se gândește să își ia o vacanță, în timp ce Ioana spune că va închiria un apartament, nu o cameră de hotel.







Mihai nu vrea să riște plecând în concediu anul acesta. Are și un copil mic care în vacanțe stă cu bunicii, așa că mai bine se abține. ”În ultimii 10 ani nu am făcut niciun Revelion în țară și niciun concediu la noi, din cauza prețurilor mari și a serviciilor proaste. Ca să vă faceți o idee, am stat vara trecută două săptămâni la Roma eu soția și copilul și ne-a costat cu totul 1400 de euro (avion, masă, cazare, distracții). Un coleg de serviciu a plătit banii ăștia pe 9 nopți într-o stațiune de care doar numele e de ea. Ideea e că, deși sunt un mare călător, mă doare foarte mult că anul acesta nu voi pleca, dar nu sunt nebun să-mi risc sănătatea mea sau a familiei!”, spune el.





În schimb, Ioana P. spune că a găsit soluția să nu stea nici anul acesta acasă. Închiriez un apartament, nu voi merge la hotel pentru că nu știi dacă vreo cameristă nu îți infectează fără să vrea așternutul sau vreun obiect din baie sau din cameră. Nu vreau să risc așa că voi lua un apartament chiar dacă e mai departe de plajă. Pentru că nu vreau să regret pe urmă că am stat acasă”, explică ea.







În întreaga lume, barurile, restaurantele, hotelurile și atracțiile destinate vizitatorilor sunt redeschise pe măsură ce blocajele sunt eliminate treptat. Chelnerii deja șlefuiesc paharele în tavernele de pe plaje, iar operatorii de turism și companiile aeriene își recapătă încet, optimismul, scrie presa străină.





Deși industria turistică este pregătită, dornică și dispusă, nu toate statele au calendare bătute în cuie cu privire la redeschiderea turismului. Barurile și hotelurile din Insulele Canare sunt de pildă deschise din 4 mai, dar dacă turiștii din Marea Britanie - de departe cea mai mare sursă a turiștilor de acolo - ar încerca să plece în acest weekend, ar încălca legea. De asemenea, ei ar fi nevoiți să se autocarantineze timp de două săptămâni de la sosirea în Spania.





Islanda, unde turismul internațional reprezintă un segment important din economie, a anunțat săptămâna aceasta că va reduce restricțiile de călătorie internațională la 15 iunie. După această dată, turiștii vor putea evita carantina, fiind testați pentru Covid-19 la sosire, după care probabil li se va cere să descarce o aplicație track-and-trace.







În alte părți ale lumii, țările cu rate mici de infectare lucrează, de asemenea, la crearea de „coridoare turistice” fără caratină. Australia și Noua Zeelandă au convenit să creeze un asemenea coridor ”Trans-Tasman”, cât mai curând posibil, în timp ce Israelul, Grecia și Cipru au discutat despre o zonă sigură pentru turism în estul Mediteranei.









Voi cum procedați în această vară: rămâneți acasă sau veți pleca totuși, în concediu? Și dacă da, preferați în țară sau în străinătate? Ce măsuri de protecție vă veți lua?







În România, lucrurile par în continuare în ceață. După cum spunea Călin Ile, șeful Federației Hoteliere din România la o conferință a Confederației Patronale Concordia, deși există un set de măsuri propuse de hotelieri cu privire la re-deschiderea turismului local, discuțiile cu autoritățile se lovesc de lipsa acestora de a-și asuma o decizie.”Avem un material cu recomandări pe care le facem tuturor hotelurilor, material care analizează de pildă punctele de risc dintr-o cameră - sunt circa 15 asemenea puncte de risc. Scoatem din camere pernele suplimentare, scoatem toate materialele, scoatem meniul din cameră. Există hoteluri care decid ca o cameră odată folosită să fie ținută liberă cel puțin 24 de ore. Se merge de asemenea mult pe zona de digitalizare, check-in-ul și check-out-ul să fie făcute online pentru a se reduce interacțiunea între angajat și client”, explică Călin Ile, președintele Federației Industriei Hoteliere din România. Dar e nevoie și de asumare din partea autorităților, mai spune Ile.”Măsurile noastre au fost direcționate în două sensuri: unul privind curățenia repetitivă și alta privind distanțarea socială. Aceste măsuri stau la baza planului pe care noi îl negociem în acest moment cu autoritatea de turism, cu autoritatea sanitară. De ce nu există un calendar al redeschiderii hotelurilor? Pentru că e nevoie de asumare. Există două curente în discuții: unul care ține de zona de frică și preferă să nu ia nicio decizie iar altul care spune să deschidem totul de mâine. Eu cred că ar trebui să găsim o cale de mijloc care să ne permită să deschidem în condiții de responsabilitate. Trebuie asumare! Cred că deja ar fi fost momentul să ne asumăm o decizie. Luni o să mai avem o întâlnire la nivel de Guvern în care sperăm că vom ieși cu calendarul privind propunerile pentru toată industria pentru că nu mai putem aștepta”, mai spune Călin Ile.