La cât va ajunge bilanțul deceselor din SUA până pe 1 iunie, potrivit estimărilor oficiale

Statele Unite se îndreaptă spre un bilanț de peste 100.000 de decese de persoane infectate cu noul coronavirus până pe 1 iunie, prognozele arătând o creștere a numărului de decese în următoarea perioadă, a scris pe Twitter Robert Redfield, șeful Centrului de Control şi Prevenire a Bolilor (CDC).

Redfield a distribuit pe rețeaua de socializare prognoza săptămânală pe care agenția o realizează pe baza modelelor folosite de 12 instituții de top, printre care Universitatea Columbia și MIT. Acestea arată cumulativ decesele din SUA, începând cu luna februarie, și fac prognoze pentru următoarele patru săptămâni.

”Începând cu 11 mai, toate (cele 12 modele) estimează o creștere a deceselor în săptămânile următoare și un total ce va depăși 100.000 până pe 1 iunie”, a scris Redfield pe Twitter.

CDC tracks 12 different forecasting models of possible #COVID19 deaths in the US. As of May 11, all forecast an increase in deaths in the coming weeks and a cumulative total exceeding 100,000 by June 1. See national & state forecasts: https://t.co/PI1AtLCCmt pic.twitter.com/iylBnom5U0