SUA investighează cazurile unor copii cu sindrom inflamator, posibil asociat cu Covid-19: ”Trebuie să rămânem în alertă”

Un copil de 5 ani din oraşul New York, unul de 7 ani din Westchester County şi un adolescent din Suffolk County au murit din cauza acestui sindrom, ale cărui simptome includ febră persistentă, dureri abdominale, înroşirea severă a ochilor şi erupţii cutanate, a spus guvernatorul în briefingul său de presă zilnic.71% dintre cazuri au condus la internări în secţiile de terapie intensivă, iar 19% au presupus intubarea pacienţilor, în timp 43% din numărul total al pacienţilor au rămas spitalizaţi, a precizat Cuomo.Guvernatorul a declarat că Departamentul de Sănătate al statului va găzdui joi un webinar pentru a discuta cu furnizorii de servicii sanitare despre simptomele, testarea şi îngrijirea cazurilor raportate."Trebuie să rămânem în alertă în legătură cu acest virus pentru că încă învăţăm, iar ceea ce am crezut că ştim nu se dovedeşte întotdeauna a fi adevărat", a spus Cuomo, referindu-se la presupunerea anterioară conform căreia majoritatea copiilor nu ar fi fost afectaţi de coronavirus."Statul New York a investigat intens aceste noi cazuri şi conduce demersurile la nivel naţional şi... cu cât ştim mai multe cu atât vom comunica mai mult", a adăugat el.Potrivit guvernatorului, citat de CBS News, alte 14 state - California, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Utah şi Washington - dar şi cinci ţări europene au raportat astfel de cazuri.Departamentul de Sănătate al statului colaborează cu Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor pentru a dezvolta criterii la nivel naţional pentru a ajuta experţii în sănătate din alte 49 de state să identifice şi să răspundă la această boală.82 din cele 102 cazuri au fost înregistrate în New York. Din cele 82 de cazuri, 53 de pacienţi au avut rezultate pozitive la testele pentru COVID-19 sau au prezentat anticorpi COVID-19, a declarat primarul Bill de Blasio la briefingul de miercuri."Profesioniştii noştri din domeniul sanitar învaţă despre acest sindrom cât de repede pot şi există încă întrebări fără răspuns. Există lucruri pe care nu le ştim - nu cunoaştem ce îi face pe copii în mod special sensibili; de ce pe unii copii şi nu şi pe alţii", a spus primarul.O campanie publicitară a fost lansată miercuri în oraş pentru educarea părinţilor în legătură cu această boală în mediul online, în staţii de autobuz, radio şi TV. "Le veţi vedea peste tot în New York", a spus Blasio îndemnându-i totodată pe părinţi şi profesionişti care lucrează cu copii să fie atenţi la simptomele bolii."Vom proteja copiii din New York cu orice preţ", a adăugat el. La sfârşitul săptămânii trecute, primarul New York-ului, Bill de Blasio, s-a arătat "profund îngrijorat" de creşterea numărului de cazuri de copii diagnosticaţi cu un sindrom inflamator despre care oamenii de ştiinţă cred că ar putea fi asociat cu noul coronavirus.Până duminică, 38 de cazuri de sindrom inflamator pediatric fuseseră detectate în New York, oraşul american cel mai afectat de boala COVID-19, iar alte nouă cazuri erau în curs de investigare. În ultimele săptămâni, mai multe ţări au raportat cazuri de copii afectaţi de aceste simptome care ar putea indica sindromul Kawasaki, o afecţiune rară. Legătura cu COVID -19 nu este stabilită oficial, dar oamenii de ştiinţă cred că aceasta este posibilă.