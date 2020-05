UE propune deschiderea treptată a frontierelor și reluarea graduală a călătoriilor / Care sunt criteriile de care trebuie să se țină cont

Comisia Europeană a prezentat un pachet de orientări și recomandări pentru a ajuta statele membre să elimine treptat restricțiile de călătorie și pentru a permite întreprinderilor din domeniul turismului să își redeschidă porțile, respectând în același timp măsurile sanitare de rigoare.











Pachetul urmărește, de asemenea, să ajute sectorul turismului din UE să se redreseze în urma pandemiei, sprijinind întreprinderile și asigurând faptul că Europa continuă să fie destinația de top a vizitatorilor europeni și străini, transmite instituţia europeană.



Pachetul „Turism și transport” al Comisiei include:

O strategie globală de redresare în 2020 și în perioada ulterioară;

O abordare comună a restabilirii libertății de mișcare și a eliminării restricțiilor la frontierele interne ale UE, în mod treptat și coordonat;

Un cadru de sprijinire a restabilirii treptate a transportului, asigurând în același timp siguranța pasagerilor și a personalului;

O recomandare care urmărește să facă din voucherele de călătorie o alternativă atractivă la rambursarea în numerar;

Criterii pentru reluarea treptată, în condiții de siguranță, a activităților turistice și pentru elaborarea de protocoale sanitare pentru unitățile de primire turistice cum ar fi hotelurile. Pentru turiști și călători

Restabilirea în condiții de siguranță a libertății de mișcare și eliminarea controalelor la frontierele interne Libera circulație și călătoriile transfrontaliere sunt esențiale pentru turism.

Pe măsură ce statele membre reușesc să reducă circulația virusului, restricțiile generale legate de libera circulație ar trebui înlocuite cu măsuri mai orientate. În cazul în care o eliminare generalizată a restricțiilor nu este justificată de situația sanitară, Comisia propune o abordare etapizată și coordonată, care să înceapă prin eliminarea restricțiilor între zone sau între state membre cu situații epidemiologice suficient de similare.







De asemenea, abordarea trebuie să fie flexibilă și să includă posibilitatea de a reintroduce anumite măsuri în cazul în care situația epidemiologică impune acest lucru.







Statele membre ar trebui să acționeze pe baza următoarelor 3 criterii:



situația epidemiologică, concentrându-se în special asupra unor zone în care situația se îmbunătățește, pe baza orientărilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor și folosind harta regională elaborată de acesta;

capacitatea de a aplica măsuri de izolare pe parcursul întregii călătorii, inclusiv la punctele de trecere a frontierei, împreună cu protecții și măsuri adiționale acolo unde distanțarea fizică este dificil de asigurat și

considerentele economice și sociale, acordând prioritate la început circulației transfrontaliere în domenii-cheie de activitate și incluzând motivele personale. Principiul nediscriminării are o importanță aparte: în cazul în care un stat membru decide să permită deplasarea pe teritoriul său sau în anumite regiuni și zone de pe teritoriul său, statul membru respectiv ar trebui să facă acest lucru într-un mod nediscriminatoriu, adică să permită deplasarea în toate regiunile sau țările din UE care prezintă condiții epidemiologice similare. În aceeași ordine de idei, toate restricțiile trebuie să fie ridicate fără discriminare pentru toți cetățenii UE și toți rezidenții din statul membru respectiv, indiferent de naționalitatea acestora, și acest lucru trebuie aplicat în toate zonele Uniunii cu o situație epidemiologică similară.



Restabilirea serviciilor de transport în întreaga UE, protejând în același timp sănătatea lucrătorilor din domeniul transporturilor și a pasagerilor:



Orientările conțin principii generale pentru reluarea treptată și în condiții de siguranță a transportului aerian, feroviar, rutier și fluvial de călători. Orientările prevăd o serie de recomandări, cum ar fi necesitatea de a limita contactul dintre pasageri pe de o parte, reducând pe cât posibil densitatea lor, și dintre pasageri și lucrătorii din domeniul transporturilor.

Orientările includ, de asemenea, indicații privind utilizarea echipamentelor individuale de protecție cum ar fi măștile de protecție și protocoalele adecvate pentru situațiile în care pasagerii prezintă simptome de COVID-19. Orientările prevăd, de asemenea, recomandări specifice pentru fiecare mod de transport și impun coordonarea între statele membre, având în vedere restabilirea treptată a conexiunilor dintre acestea.

Reluarea în siguranță a serviciilor de turism:



Comisia stabilește un cadru comun care oferă criterii pentru reluarea treptată și în condiții de siguranță a activităților turistice și elaborarea de protocoale sanitare pentru hoteluri și alte forme de cazare, pentru a proteja atât sănătatea turiștilor, cât și pe cea a angajaților.

Aceste criterii includ dovezi epidemiologice; capacitate suficientă a sistemului de sănătate pentru localnici și turiști; supraveghere și capacitate de monitorizare și de testare solide, precum și urmărirea contactelor.







Aceste reguli le vor permite persoanelor să stea, în siguranță, în hoteluri, campinguri, pensiuni sau alte unități de cazare de vacanță, să mănânce și să bea în restaurante, baruri și cafenele și să viziteze plaje și alte spații exterioare de agrement.



Asigurarea interoperabilității transfrontaliere a aplicațiilor de urmărire:



Statele membre, cu sprijinul Comisiei, au convenit asupra unor reguli pentru a asigura interoperabilitatea transfrontalieră a aplicațiilor de urmărire, astfel încât cetățenii să poată fi avertizați cu privire la o posibilă infecție cu noul coronavirus atunci când călătoresc în UE.







Protocolul îi va ajuta pe informaticienii care lucrează cu autoritățile naționale din domeniul sănătății. Aplicațiile de urmărire respective trebuie să fie voluntare, transparente, temporare, securizate cibernetic, să utilizeze date anonimizate, să se bazeze pe tehnologia bluetooth și să fie interoperabile la nivel transfrontalier, precum și între diferite sisteme de operare.







Interoperabilitatea este esențială:







Cetățenii UE trebuie să poată primi alerte cu privire la o posibilă infecție într-un mod sigur și protejat, indiferent de locul în care se află în UE și indiferent de aplicația pe care o utilizează. Comisia sprijină statele membre în găsirea soluției adecvate, în conformitate cu principiile stabilite în setul de instrumente UE și în orientările Comisiei privind protecția datelor.

Voucherele trebuie să devină o opțiune mai atractivă pentru clienți:



În baza normelor UE, călătorii au dreptul de a alege între vouchere sau rambursarea în numerar pentru biletele de avion anulate (avion, tren, autobuz/autocar și feribot) sau pentru pachetele de servicii de călătorie. Reafirmând acest drept, recomandarea Comisiei urmărește să se asigure că voucherele devin o alternativă mai atractivă și viabilă la rambursare pentru călătoriile anulate în contextul actualei pandemii, ceea ce a creat de asemenea dificultăți financiare semnificative pentru operatorii de transport. Voucherele voluntare ar trebui să fie protejate împotriva insolvenței emitentului, să aibă o perioadă minimă de valabilitate de 12 luni și să fie rambursabile timp de cel mult un an dacă nu sunt utilizate. Acestea ar trebui, de asemenea, să ofere pasagerilor o flexibilitate suficientă, să le permită să călătorească pe aceeași rută în aceleași condiții de prestare a serviciilor și să le ofere posibilitatea de a rezerva un contract de servicii de călătorie cu același tip de servicii sau de o calitate echivalentă. Voucherele ar trebui să fie, de asemenea, transferabile către un alt călător.



Pentru întreprinderile din domeniul turismului



Comisia își propune să sprijine sectorul european al turismului prin:



Asigurarea de lichidități destinate întreprinderilor din domeniul turismului, în special IMM-urilor, prin:

Flexibilitatea în temeiul normelor privind ajutoarele de stat le permite statelor membre să introducă scheme, cum ar fi schemele de garantare pentru vouchere și alte sisteme de lichidități, pentru a sprijini întreprinderile din sectorul transporturilor și al călătoriilor și pentru a se asigura că sunt satisfăcute cererile de rambursare apărute din cauza pandemiei de COVID-19. Sistemele de vouchere pot fi aprobate de Comisie foarte rapid în urma notificării de către statul membru în cauză.



Finanțare din partea UE:

UE continuă să furnizeze lichidități imediate întreprinderilor afectate de criză prin intermediul Inițiativei privind Instrumentul de răspuns la coronavirus, în cadrul gestiunii partajate cu statele membre. În plus, Comisia a pus la dispoziție o finanțare de până la 8 miliarde de euro pentru 100.000 de întreprinderi mici afectate de criză, împreună cu Fondul european de investiții.



Salvarea de locuri de muncă cu un ajutor financiar de până la 100 de miliarde EUR din cadrul programului SURE:



Programul SURE ajută statele membre să acopere costurile sistemelor naționale de ocupare a forței de muncă pe termen scurt și ale măsurilor similare care permit întreprinderilor să protejeze locurile de muncă. Comisia sprijină, de asemenea, parteneriatele dintre serviciile de ocupare a forței de muncă, partenerii sociali și întreprinderi, pentru a facilita recalificarea, în special a lucrătorilor sezonieri..



Informarea cetățenilor cu privire la oferta turistică locală, promovarea atracțiilor și a turismului local și a Europei ca destinație turistică sigură:



Comisia va colabora cu statele membre pentru a promova un sistem de vouchere în cadrul căruia clienții să poată sprijini hotelurile sau restaurantele lor preferate. Aceasta va susține, de asemenea, campanii paneuropene de comunicare în care Europa este prezentată drept destinație turistică de top.



Comisia va organiza, împreună cu instituțiile UE, industria, regiunile, orașele și alte părți interesate, o convenție europeană pentru a reflecta asupra viitorului ecosistemului turistic european durabil, inovator și rezilient — „Agenda europeană pentru turism 2050”, se mai arată în comunicatul transmis de CE.