VIDEO Prima mare lansare de film în vremea pandemiei va avea loc la 1 iulie: "Unhinged", cu Russell Crowe

"Evident, există un risc", a declarat producătorul de film Mark Gill, 57 de ani, preşedintele Solstice Studios, potrivit Agerpres."Am lansat compania noastră în urmă cu circa 18 luni pentru a realiza filme pentru marele ecran. Cred că trebuie să susţii cinematografele în orice moment, într-adevăr, dar mai ales în această perioadă", a mai spus el.Mark Gill este cunoscut pentru producţii precum "Frida", "Under the Tuscan Sun" şi "Mechanic: Resurrection". Este un debut extrem de riscant pentru Studiourile Solstice de la Hollywood, pe care Gill le-a fondat în octombrie 2018 cu o finanţare de 400 de milioane de dolari.Compania îşi propune să producă trei până la cinci filme pe an, majoritatea cu bugete de producţie de la 30 de milioane la 80 de milioane de dolari ("Unhinged" a fost produs cu 33 de milioane de dolari). Solstice are 59 de angajaţi.Lansarea peliculei "Unhinged" în Statele Unite va avea loc după sau va coincide cu debutul său în ţări precum Australia, China, Germania, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Elveţia şi Taiwan, a precizat compania.