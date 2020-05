Al doilea val de coronavirus, considerat "improbabil" în Danemarca, prima țară din Europa care a relaxat condițiile de carantină

"Dacă virusul ar fi fost în circulație liberă și nu am fi făcut nimic, ar fi existat o anumită probabilitate a unui alt val de Covid-19 (...) dar am învățat mai mult despre boală", a spus Kåre Mølbak.După ce a anunțat măsuri severe în 11 martie, Danemarca a fost prima țară europeană care a redeschis grădinițele și școlile primare, în 15 aprilie.De atunci, mai mult restricții au fost ridicate, cu redeschiderea micilor afaceri precum saloane de coafură sau de tatuaj, urmate de centrele comerciale și marile magazine.Această revenire progresivă la normalitate, însoțită de măsurile-barieră, nu au determinat creșerea ratei de infectare, care, din contră, a scăzut, de la 1 la sfârșitul lui aprilie la 0,7 în prima săptămână din mai, potrivit analizelor Autorității.Aceast rată de "reproducere" măsoară numărul mediu de persoane infectate de un purtător de coronavirus. O cifră sub 1 înseamnă că numărul de infecții tinde să scadă, în timp ce un nivel superior indică o creștere.Restaurantele și cafenelele își vor reputea primi clienții începând cu 18 mai, dată la care și liceenii vor reveni în clase.Muzeele, teatrele, cinematografele și parcurile de distracții în aer lber se vor redeschide în 8 iunie.Reuniunile, în prezent limitate la 10 persoane, vor fi autorizate la acea dată pentru 30 sau 50 de persoane, potrivit tipului de evenimente.De la începutul epidemiei, Danemarca a înregistrat 10.789 noi cazuri de coronavirus, dintre care 533 mortale.