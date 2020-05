Primul studiu din România privind durata imunității dobândită natural pentru COVID 19 va fi realizat de MedLife, Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” și Spitalul Clinic Colentina

​MedLife va demara împreună cu Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș și Spitalul Clinic Colentina primul studiu din România privind durata imunității dobândită natural pentru COVID 19. Studiul se va derula pe pacienți internați în cele 2 spitale, care au fost confirmați pozitiv prin testul RT PCR. Din punct de vedere metodologie, se vor utiliza 2 metode serologice pentru detectarea anticorpilor, Chemiluminiscența și ELISA.

Interpretarea se va face în baza unui cumul de date clinice și paraclinice urmărite pe durata internării. În plus, subiecții vor fi chestionați în detaliu pentru a evalua impactul bolii asupra sănătății, a atitudinilor și a stilului de viață.

“Spre deosebire de RT-PCR, care este testul de referință folosit pentru diagnosticarea infecției active COVID-19, testele serologice pot fi utile în identificarea indivizilor care au dezvoltat un răspuns imun, în cadrul unei infecții active sau ca urmare a unei infecții anterioare. Deși, deocamdată nu sunt disponibile informații complete despre imunitatea după această infecție, datele serologice ar putea identifica subiecții care nu mai sunt susceptibili la infecție. De asemenea, testele serologice ar putea servi unor studii de seroprevalență utile pentru măsuri de control ale infecțiilor din perspectiva sănătății publice și înțelegerea importanței infecțiilor asimptomatice. Totodată ar putea fi utile pentru identificarea potențialilor donatori de plasmă, care ar putea fi folosită în tratamentul formelor severe. În plus, testele serologice ar putea asista în stabilirea diagnosticului infecției active în anumite circumstanțe, dar mai ales pentru scenariul în care un pacient se prezintă cu condiții clinice care ar putea reprezenta complicații tardive ale COVID-19, situație în care RT-PCR ar fi negativ.Dat fiind acest context, vrem să punem bazele unui studiu local, prin care să evaluăm la pacienți români dinamica anticorpilor anti SARS-CoV-2 și să urmărim validarea unor teste serologice disponibile”, a declarat conf. dr. Adriana Hristrea, investigator principal al studiului Institutul “Matei Balș”, medic primar boli infecțioase, șef secție Adulți 4.“Prin studiul nostru încercăm sa evaluam dinamica anticorpilor pe pacienți confirmați prin RT PCR utilizând teste serologice disponibile. De asemenea dorim sa evaluăm această dinamică si în funcție de evoluția clinică și biologică a subiecților. Ne dorim să calculăm valori predictive pozitive și negative pe populația autohtonă, în condiții reale de testare în laborator clinic” a spus dr. Roxana Vasilescu, coordonator medical studiu MedLife, medic primar medicină de laborator, șef laborator central MedLife.“Este evident că eforturile comunității știintifice în vederea clarificării raspunsului imun al organismului la infecția cu noul coronavirus vor da roade în găsirea acelor teste serologice care să poată să spună cu grad înalt de precizieAcest lucru se va întampla în timp. În această etapă, trebuie să întelegem cum să utilizăm cât mai bine ceea ce avem deja la dispoziție și sperăm ca acest studiu să aibă o mare contribuție în acest sens” a mai spus dr. Roxana Vasliescu.Având o bază solidă pe baza primului studiu privind imunizarea naturală a populației, dar și prin prisma noului parteneriat cu instituții publice, MedLife mai anunță că își dezvoltă propriul centru de cercetare, oferindu-și în continuare resursele autorităților pentru a sprijini efortul acestora în lupta cu noul coronavirus.“Cercetarea este unul dintre motoarele dezvoltării marilor economii și poate fi unul dintre motoarele relansării economiei românești. În calitate de lider de industrie, și mai ales în calitate de companie cu capital românesc, listată la Bursa de la București, vrem să punem bazele unui centru de cercetare local care să sprijine efortul autorităților în lupta cu această pandemie. Avem nevoie să dezvoltăm soluții autohtone și să reducem dependența de studii și tehnologii importate pentru a putea răspunde și mai bine la următoarele alerte epidemiologice și nu numai. Trebuie să ne unim forțele și să repornim România. Am investit deja peste 250.000 de euro pentru primul studiu de imunizare și pentru pregătirea celui de al doilea pe care îl vom derula în parteneriat cu Institutul Matei Balș și Spitalul Colentina și pe care îl vom susține integral din resurse proprii. Avem în plan și alte proiecte de cercetare și estimăm că vom investi în plus față de fondurile alocate deja peste 250.0000 euro pănă la finalul anului” a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.MedLife a finalizat săptămâna trecută propriul studiu privind imunizarea naturală a populației, fiind cel mai mare studiu din regiune și unul dintre cele mai mari din Europa care a utilizat spre validare 4 metode de testare. Compania și-a mai exprimat intenția de a extinde studiul în Suceava, epicentrul infecției cu noul coronavirus din România.