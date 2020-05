Din 15 mai se redeschid saloanele de coafură. Adrian Perjovschi, hair-stylist: Vor fi doar 3 experți / tura. Dacă se lucrează pe un scaun, următorul va fi liber/ După fiecare client, se va lua o pauza de 15 minute pentru igienizare

“Telefoanele noastre au început sa sune inca de cand s-a anuntat ca ni se va permite redeschiderea saloanelor de înfrumusețare, am avut sute de apeluri si pot spune ca cele mai cerute servicii sunt cele legate de hair-styling, de manichiura si de pedichiura. Avem deja programări făcute si agenda plina pana aproape de finalul lunii mai, mai ales ca fluxul nostru de clienți va fi la început mai mic, datorita masurilor de siguranță pe care le luam”, mai spune Perjovschi.Adrian Perjovschi a achiziționat toate produsele de igiena si dezinfectare necesare pentru desfășurarea activitatii conform normelor DSP si a siguranței personalului si a clientelei. “Pentru fiecare salon am achiziționat termometru pentru luarea temperaturii personalului si a clientelor inainte de intrarea in salon, covorașe dezinfectante pentru intrare si altele pentru ștergerea picioarelor, geluri de dezinfectare a mâinilor, suprafețelor si instrumentarului, măști, mănuși si botoșei de unica folosință pentru personal, prosoape si mantale de unica folosință pentru fiecare clienta. Am montat geamuri de protecție din plexiglas la fiecare recepție de salon si la posturile de manichiura si pedichiura. Pe lângă curățenia făcută pe personalul nostru calificat, am contractat si o firma specializata de curățenie care sa dezinfecteze cu biocide zilnic toate saloanele. Personalul nostru va lucra doar cu ținuta de lucru, nu cu haine de pe strada, si cu încălțăminte de interior, igienizata si dezinfectata. Am achiziționat din timp toate cele necesare pentru desfășurarea activitatii saloanelor in cea mai mare siguranță pentru o perioada de cel putin 2 luni si ne vom adapta oricăror masuri suplimentare care se vor cere”, adaugă Adrian Perjovschi.Protocolul clientelor va avea si el repere foarte stricte pentru siguranță si protecție: “Fiecare clienta care ajunge la salon, va folosi covorul dezinfectant de la intrare, apoi va pasi in salon unde se va șterge din nou pe încălțăminte. I se va lua temperatura care nu trebuie sa depaseasca 37 grade. Va primi botosi, prosop si manta de unica folosință, se va dezinfecta pe mâini si se va bucura de siguranța si confortul serviciilor oferite”, adaugă fondatorul lanțului Jovsky Studio.