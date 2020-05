Psiho-Assist, serviciu de consiliere psihologică telefonică și online pentru asistentele medicale și moașele din București, pe perioada pandemiei

0784.255.052





Contextul epidemiologic special, cauzat de răspândirea noului tip de coronavirus SARS Cov 2, accentuează nevoia de mobilizare pe termen lung a tuturor resurselor fizice si psihice, astfel încât strategiile obișnuite ale unui profesionist din îngrijirile de sănătate de a face față stresului profesional, pot fi insuficiente.Problemele care se vor menține pe termen lung, respectiv limitările specifice cauzate de echipamentul de protecție împotriva coronavirusului (supraîncălzire, deshidratare, epuizare), pauzele insuficiente, dacă nu chiar lipsa acestora, expunerea continuă la suferința pacienților și chiar moartea acestora, presiunea privind respectarea strictă a procedurilor de lucru și nevoia de a menține o vigilență ridicată în ceea ce privește protocolul de igienizare, sentimentul de vulnerabilitate personală prin expunerea la surse de infectare și îmbolnăvirea de Covid 19, cuplat cu neîncrederea în pacienții care pot ascunde uneori informații importante, la care se adaugă acum carantinarea alternativă sau perioade de izolare de lungă durată față de familie prin staționarea la hoteluri, arată că starea mentală a lucrătorilor din domeniul sănătății este în pericol grav.De altfel, toate analizele realizate în acestă perioadă dificilă cu care se confruntă întreaga lume au subliniat că personalul medical se poate confrunta cu nenumarate probleme de ordin psihologic precum anxietate crescută, somatizări și atacuri de panică, depresie, iritabilitate și impulsivitate, traumă vicariantă și nu în ultimul rând tulburări de stres posttraumatic."Având în vedere toate aceste date, dar și prin atribuțiile pe care organizația pofesională le are, în conformitate cu prevederile OUG nr 144/2008 aprobată prin Legea nr 53/2014 cu modificările și completările ulterioare, respectiv de a susține o cultură a calităţii în cadrul organizaţiei, care să ducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii practicii şi competenţei profesioniştilor, pentru a asigura dreptul pacienţilor la sănătate, am considerat că protejarea și promovarea bunăstării mentale a asistenților medicali și a moașelor reprezintă o componentă importantă a măsurilor pe care trebuie să le întreprindem acum", declară Carmen Mazilu - președintele filialei București a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.Carmen Mazilu mai spune că "Pentru organizarea acestui proiect, echipa de coducere a filialei, a solicitat sprijinul unei echipe de experți formată din psihologi cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, cu formare în consiliere psihologică, psihoterapie sau psihologie clinică. Împreună am pus bazele unui Serviciul de suport și consiliere psihologică telefonică și online dedicat membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala București, serviciu denumit de noi PSIHO-ASSIST. Astfel,în spatele telefoanelor se vor afla patru oameni dedicați profesiei lor, care au investit cu determinare în dezvoltarea profesională și personală proprie pentru a putea fi de ajutor altor persoane.""Ne-am propus ca proiectul să se desfășoare pe o perioadă de 8 luni respectiv până la sfârșitul anului iar pe lângă activitățile de suport și consiliere vom desfășura și activități de psiho-educație, prin intermediul unor articole de informare săptămânale, pe care le vom publicata în revista on line a filialei București easistent.ro dar și activități de cercetare utilizând chestionare care vor putea fi completate online, cu scopul identificării nevoilor de formare profesională și dezvoltare personală pentru asistenți medicali și moașe, pentru a face față unor astfel de situații în viitor", adaugă Carmen Mazilu.Președintele filialei București a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali își îndeamnă colegii "ca atunci când, sau dacă, simt o creștere acută a anxietății, experimentează perioade de tristețe sau frici nejustificate, tulburări de somn, dificultăți de a adormi, treziri frecvente și dificultăți de continuare a somnului, iritabilitate crescută cu ieșiri agresive sau accese de furie fară motiv, reacții exagerate la lumină și/sau sunet, dificultăți de concentrare sau tendințe de utilizare a unor substanțe care pot crea dependență, să ia în considerare acest serviciu, să apeleze la numerele de telefon puse la dispoziție și să caute ajutorul profesioniștilor .În cadrul acestui demers vor fi respectate toate condițiile de confidențialitate și anonimatat a datelor personale ale celor care vor accesa acest serviciu.""Serviciile de consiliere psihologică sunt gratuite pentru membrii Filialei București a OAMGMAMR. Numerele de telefon puse la dispoziție sunt dedicate special acestor servicii de consiliere și suport, pentru alte solicitări se pot utiliza în continuare căile de comunicare publicate pe siteul filialei.Este important ca sprijinul psihologic să fie disponibil atunci când este necesar, de aceea programul serviciului este stabilit într-un interval orar 9.00-21.00, de luni până vineri, în mod special pentru cei care asigură îngrijirea directă a pacienților cu Covid 19.Ne dorim să trecem cu bine, toți, peste această perioadă dificilă", mai spune Carmen Mazilu.