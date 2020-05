Iulian Nedea, antreprenor în energie, despre filmul ”Planet of the Humans”: Unele afirmații sunt valabile. Altele sunt demodate, Iar in altele pur și simplu greșesc. Ce a invatat ca antreprenor in ultimele 2 luni

În filmul ”Planet of the Humans”, produs de Michael Moore, colaboratorul lui Jeff Gibbs susține pe bună dreptate că creșterea infinită pe o planetă finită este „sinucidere”. Totusi, filmul creează afirmații deosebit de controversate despre energia solară, eoliană și biomasă. Unele afirmații sunt valabile. Altele sunt demodate, iar in altele greșesc, explică într-o discuție realizată #deladistanță, Iulian Nedea, specialist în energie și antreprenor cu afaceri în domeniul centralelor electrice fotovoltaice, automatizări industriale și telecom.





Vezi aici discuția întreagă cu Iulian Nedea:























Iată două din miturile acestui film:

1. Se afirmă acolo că panourile solare iau mai multă energie pentru a fi produse decât generează





2. Se mai spune că centralele de cărbune nu pot fi înlocuite cu surse regenerabile.

Pentru a respinge această afirmație, nu trebuie să ne uităm mai departe de Australia, unde turbinele eoliene și panourile solare au redus semnificativ dependența noastră de cărbune.





Clientii nostri Penny Market, Dedeman, Mega Image – pentru care construim centrale electrice fotovoltaice continua sa investeasca. Centralele sunt construite sa producă energie pentru autoconsum. Continua sa investească si operatorii de telefonie mobila dar si clientii din automatizări industriale.











Rep: Ce masuri ati luat in businessurile pe care le aveti? Ati aplicat la IMM Invest?

Iulian Nedea: Sigur, am aplicat la IMM Invest, este un program bun. Activam in 3 domenii: 1. integratori pentru operatorii mobili de telecomunicații, 2. eficientizarea consumului de energie prin constructia si mentenanta centralelor electrice fotovoltaice, in special pentru autoconsum si 3. servicii pentru automatizarea proceselor industriale, respectiv automatizări, actionari electrice si roboti.







Am comunicat fiecarui client ce masuri de protectie a sanatatii am luat si ce așteptări avem de la ei. Le-am comunicat disponibilitatea noastra si suportul nostru mai ales ca lucram in domenii strategice: energie, telecomunicații, productie industriala.











Rep: Ce ati vrea sa transmiteti unui antreprenor tanar care abia intrat in arena, isi vede businessul la pamant din cauza crizei Covid-19?

Panourile solare au transformat doar 8% din energia pe care o primesc în energie electrică, spun autorii filmului. Doar că panourile de azi funcționează cu o eficienta de 15-20% pe an. Energia consumata pentru producerea panourilor se recuperează in 2-3 ani.Este public costul unui panou. De exemplu, un panou de 330 W - 18 centi/w. Sau 54 euro costa productia unui panou de 75 euro, si produce pe an 400KW – 25 euro – energie activa clasica, astfel in 3 ani se recuperează, daca luam in considerare beneficiile legate de salvarea de CO2.În Australia de Sud, de exemplu, extinderea energiei solare și eoliene a dus la închiderea tuturor centralelor cu cărbune.Australienii, unde există reglementari clare, pot avea 75% din energie din solar si Eolian până în 2025.1. Filmul observă cum creșterea populației este elefantul din cameră, atunci când vine vorba de schimbările climatice. Asistăm la o creștere consistentă a populației. Populatia din 1900 era de circa 1,5 miliarde de locuitori. In 2020 avem 7.7 miliarde ... de 5 ori mai mult, Ne așteptăm ca în 2100 sa avem 35 de miliarde.2. Creșterea infinită a consumului pe o planetă finită este similară sinuciderii.Filmul calculează suma totală a consumului de energie care este de 1.000 de ori mai mare față de acum 200 de ani.Din fericire pentru noi lucram cu companii mari care daca au inceput proiecte nu le mai opresc, astfel criza din sanatate ne-a afectat extrem de putin. Ne mentinem obiectivul: dublarea cifrei de afaceri in 2020.Am anticipat starea de urgență si am luat măsuri înainte de instituirea ei. Am trecut usor prin criza din 2008, aveam un proiect mare ce a continuat si in 2009, atunci a fost foarte bine. In 2012-2013 ne-am dat seama ca nu criza este problema ci unde iti tii ouale, atunci a fost pentru noi un moment de cotitura. De atunci ne-am diverisificat domeniile in care activam. Sper ca aceasta criza sa fie scurta iar bancile si BNR de aceasta data sa dea un suport real.Desi avem intervenții de mentenanta contractate in parcuri fotovoltaice din UK, Germania, Suedia, Ukraina, le-am pus pe "Hold" la înțelegere cu beneficiarii de acolo si ne-am concentrat doar pe piata din România, pentru a ne proteja oamenii, dar mai tarziu si daca voiam nu mai puteam calatori.Am comunicat cu finanțatorii (bancile) sau beneficiarii ce ne-au platit avans, ca suntem organizati, avem proiecte si le ducem pana la capat. Au fost bucurosi sa primeasca vesti de la noi, sa stie ca suntem pe poziții si pregatiti.Curajul nostru de aborda schimbari. Cum le vom aborda? Cat vom digitaliza? Unde vom creste? Cum?Reactia in lant a caderilor din business. Platile clientilor. Poti sa muncesti cu credinta dar sa te trezesti ca facturi pe care erai sigur ca le incasezi, nu le mai incasezi. Poti sa inchizi si tu...Curajul politicienilor – au ei curaj sa vina cu politici publice curajoase? Restructurarea serviciilor oferite de stat, a numarului mare de oameni ce lucreaza in sistemul de stat, digitalizarea.Comunicarea nu este foarte buna si e intarziata. Echipa guvernamentala de acum pare sa aiba vointa, inteleg economia, sunt ponderati.Multi antreprenori isi vor schimba modelul de business. Romania are o sansa enorma, fiind la marginea Europei, cu salarii inca mici, oameni inteligenti si inca scoliti. Prezentand beneficiile Uniunii Europene putem produce la preturi competitive, chiar daca mai mari, marfuri pe care pana acum le importam din zona asiatica, dar mai ales materiale si echipamente strategice pentru Uniune: substanțe pentru medicamente, materiale de protecție sanitare, dezinfectanti, recipiente din plastic. Asta se poate face cu o conlucrare mai buna intre politicieni, sindicate si patronate.Asa cum spuneam suntem norocoși pentru ca lucram cu clienții care nu sunt afectati de criza. Suntem optimiști. Internaționalizarea este o opțiune: serviciile noastre sunt cerute in toata Europa si in lume. Avem cateva proiecte pe "hold" in energie si avem discuții aproape finalizate pentru un proiect in domeniul telecomului intr-o tara nordica.Ne doream ca la inceputul lunii iunie sa ne finantam o pare din proiectele din energie prin plasarea de obligațiuni la bursa. Am renuntat momentan si ne-am focusat energia pe proiecte si clienti. Vom evalua in lunile următoare in funcție de evolutia crizei sanitare daca vom reiniția procesul, sunt si alte variante.Aliante? Avem chiar in aceste zile investitori ce isi îndreaptă atenția către noi, dar nu ne grabim. Sunt inca fonduri de investitii prezente si active iar lichiditate inca mai exista. Sunt optimist si cred ca vom vedea investiții importante in Romania si in perioada ce urmează, important este sa cream cadrul necesar pentru ca investitorii sa vina: o legislație coerenta si stabila, investiții in educație, o politica proeuropeana si euroatlantica.Ca trebuie sa fii norocos. Ca trebuie sa ne mentinem focusul dar si sa cerem mai mult in situatii de criza, ex. oamenilor sa facem echipa si sa avem incredere unii in altii. E bine sa ai clienti multi dar cativa mari te tin in piata. Se opresc greu. Vezi efectul mai tariziu, ai timp sa te repliezi, organizezi.Ca este norocos ca a prins un astfel de moment, are ce invata dintr-un esec. Bani sunt, sa se tina de idee. Sa schimbe perspectiva din care vede lucrurile si sa se focuseze pe lucrurile importante. De fapt focusul face diferența intre cei ce reusesc si cei ce nu reusesc. Antreprenorialul este un joc superb. Oportunități pe care le iei, idei pe care le pui in practica, comunicare, motivare, faci echipa, ajuti oamenii, contribui la schimbare.O biblie a dezvoltării personale, un om citat de toti cei care azi fac la randul dezvoltare personala: Cartea Eficienta in 7 trepte scrisa de Stephen Covey „Daca aduni laolalta oameni din mai multe tari, dincolo de barierele de limba ori mentalitate, se creeaza intotdeauna o coeziune prin cateva principii de baza: corectitudine, respect, dezvoltare continua, dorinta de a aduce o contributie.” Film: Lupul de pe Wall Street