”Hipoxia veselă” Simptomul de Covid-19 care a șocat medicii din toată lumea

Unii au denumit-o ”hipoxia veselă”, un supranume aflat în contradicție tragică cu o stare de fapt care se traduce printr-o revenire lentă, de lungă durată, sau chiar pentru un final și mai rău pentru cei îmbolnăviți de noul coronavirus.Termenul medical corect este, însă, ”hipoxie nemanifestă”. Ea are loc atunci când oamenii nu sunt conștienți că sunt privați de oxigen și vin la spital într-o stare de sănătate mult mai gravă decât își dau seama.De obicei, acești pacienți au avut unele simptome de Covid-19 cu două până la șapte zile înainte să se prezinte la spital pentru a se plânge de dureri bruște în piept și de incapacitatea de a respira adânc, spune Dr. Richard Levitan, medic de urgență de trei decenii.Levitan a petrecut două săptămâni ca voluntar la o cameră de urgențe dintr-un spital din New York, aproape de epicentrul epidemiei de coronavirus din SUA.El a văzut pacienți venind la urgențe cu niveluri de oxigen scăzute chiar și până la 50%, atât de scăzute că ar trebui să fie incoerenți, sau chiar inconștienți. Saturația normală de oxigen din sânge este între 95 și 100%, orice scade sub 90% este considerat anormal.Mai mult, medicul spune că radiografiile făcute la plămânii acestor pacienți arată semne de pneumonie atât de severe că ei ar trebui să fie în dureri groaznice în timp ce se chinuie să respire.”Radiografiile arătau îngrozitor, nivelul de oxigen era înfiorător, dar ei erau perfect conștienți, stăteau pe telefoane și spuneau că s-au simțit cumva rău în ultimele zile. Și au observat doar recent că respiră greu sau așa ceva. Asta este deosebit de fascinant în privința bolii, dar și înfiorător”, a adăugat el.Înfiorător pentru că, până când oamenii își dau seama că au probleme în a reuși să respire adânc și merg la medic, ei deja sunt periculos de bolnavi, potrivit specialiștilor.