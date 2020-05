FOTO. Cum arată străzile din prima țară din Europa afectată de COVID-19 după ridicarea parțială a restricțiilor de călătorie

Italia a înregistrat până acum 210 mii de cazuri de îmbolnăviri de COVID-19 și 28 de mii de decese. Începând de luni, Italia a ridicat parțial restricțiile.Italienii pot călători în interiorul regiunilor pentru a-și vizita rudele, dar numai cu condiția să poarte măști. Călătoriile între regiuni sunt în continuare interzise, cu excepția situațiilor în care acestea sunt necesare în interes de serviciu, pentru motive de sănătate sau pentru situații de urgență. Cu toate acestea, suprapopularea autobuzelor a fost ținută sub control spune agenția ANSA În același timp, școlile, saloanele de înfrumusețare sălile de gimnastică și alte activități comerciale au rămas închise. Restaurantele s-au deschis dar doar pentru a vinde în regim „take away”. Serviciile funerare sunt permise cu prezența a până la 15 persoane, dar cu condiția ca acestea să poarte mască.Potrivit unui articol din The Guardian , există totuși multă frustrare printre localnici care consideră primele măsuri de ridicare a restricțiilor insuficiente pentru a salva economia și „sănătatea mintală a italienilor”.Gara Centrală din Milano. FOTO Carlo Cozzoli via Profimedia ImagesGara Centrală din MilanoMilanoMilano, ItaliaBergamo, Italia