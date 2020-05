Trump: Cred că vom avea un vaccin până la sfârșitul anului / Am salvat milioane de vieți

"Cred că vom avea un vaccin până la sfârşitul acestui an", a declarat Trump în cursul unei emisiuni speciale pe canalul Fox News, realizată la Monumentul lui Lincoln, pe National Mall, la Washington."Medicii vor spune: n-ar trebui să spuneţi asta. Spun ce gândesc", a adăugat liderul administraţiei americane. "Acţionăm din greu (...) numeroase grupuri farmaceutice sunt, cred eu, foarte aproape", a mai spus el. În ce priveşte reacţia sa dacă o ţară va descoperi vaccinul înaintea Statelor Unite? "Mi-e indiferent", a răspuns el."Vreau doar un vaccin care să funcţioneze", a afirmat Donald Trump. În întreaga lume, există peste o sută de proiecte de vaccin anti-COVID-19, dintre care mai mult de zece sunt în faza testelor clinice, potrivit datelor difuzate de London School of Hygiene & Tropical Medicine.Subliniind dorinţa sa de a permite activităţilor din ţară să fie reluate în mod prudent, dar "şi cât mai repede posibil", preşedintele american s-a arătat optimist în legătură cu perspectivele economice. Anul 2021 va fi "incredibil", a prezis el.Pe de altă parte, liderul de la Casa Albă a apărat încă o dată decizia sa de la începutul pandemiei. "Cred că am salvat milioane de vieţi", a ţinut el să menţioneze.